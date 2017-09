Verkehrsteilnehmer bekommen die Entschärfung der Weltkriegsbombe in Frankfurt bereits zu spüren. Eine Raststätte an der A5 wird gesperrt. Am Sonntagmorgen werden dann Straßen dicht gemacht, U-Bahnen und Buslinien teilweise eingestellt.

Die gefundene Weltkriegsbombe im Frankfurter Westend wird zwar erst ab Sonntagmorgen entschärft, doch die ersten Auswirkungen bekommen Verkehrsteilnehmer schon am Freitag zu spüren. So wird die Raststätte Taunusblick an der Autobahn 5 in Richtung Basel bereits am Freitagabend um 22 Uhr gesperrt. Aus logistischen Gründen, wie ein Polizeisprecher erklärte. Lkw-Fahrer sollten sich alternative Parkmöglichkeiten suchen.

Wer mit seinem Fahrzeug am Sonntag über die A66 nach Frankfurt fahren möchte, hat schlechte Karten. Denn der Abschnitt der Autobahn ab dem Nord-Westkreuz in Richtung Frankfurt wird für den Verkehr ab 4 Uhr morgens dicht gemacht. Von der Sperrung betroffen sind auch die Verbindungen von der A5 kommend und die Anschlussstelle Ludwig-Landmannstraße.

U-Bahnen stark eingeschränkt, Buslinien fallen aus

In der Frankfurter Innenstadt wird es am Sonntag ab 8 Uhr zu zahlreichen Straßensperrungen kommen. Dann darf kein Fahrzeug innerhalb der Sperrzone mit einem Radius von rund 1,5 Kilometern fahren. Der Verkehr wird nach Angaben der Ordnungsbehörden zu dieser Zeit weiträumig um den Fundort des Blindgängers im Westend umgeleitet.

Auch der öffentliche Nahverkehr wird im Evakuierungsbereich komplett eingestellt. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) informiert ausführlich über die Behinderungen. Während die S-Bahnen ungehindert verkehren können, kommt es bei den Straßenbahnen zu kleineren Behinderungen. Bei den U-Bahnen wird's hingegen starke Einschränkungen geben, nur die U9 wird planmäßig fahren. Einige Buslinien werden an dem Tag komplett eingestellt.

Zusätzliche Busse für Evakuierung

Um möglichst viele Betroffene vor Beginn der Sperrung aus dem Gefahrengebiet bringen zu können, werden die U-Bahnen ab Betriebsbeginn gegen 4 Uhr morgens durch zusätzlichen Wagen verlängert. 30 bis 40 Linienbusse werden bereitgestellt, um Anwohner aus der Evakuierungszone zu bringen. Die Menschen werden von Sammelstellen zu den Unterkünften und wieder zurückgebracht.

Im Radius von etwa 1,5 Kilometer um den Fundort der Bombe soll evakuiert werden. Bild © hessenschau.de

Möglicherweise hat die Bombenentschärfung auch Auswirkungen auf den Luftverkehr über Frankfurt. Das hängt nach Angaben der Deutschen Flugsicherung in Langen von den Windverhältnissen ab. Im Anflug auf den größten deutschen Flughafen überqueren Maschinen bei Ostbetrieb das Gebiet über dem Fundort der Weltkriegsbombe. Dann könnte der Luftraum im Evakuierungsbereich zum "Flugbeschränkungsgebiet" werden.

Sendung: hr-iNFO, 01.09.2017, 14 Uhr