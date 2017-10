Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Frankfurt ist die Gefahrenzone geräumt - die Entschärfung hat begonnen. Rund 2.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Autobahn A5 und weitere Straßen im Gefahrenbereich sind gesperrt.

Am Mittwochnachmittag wurde eine 500-Kilo-Bombe bei Bauarbeiten in der Colmarer Straße in der Frankfurter Bürostadt Niederrad gefunden. Die Polizei hat eine Sperrzone in einem Radius von 700 Metern um den Fundort eingerichtet. Rund 2.000 Menschen mussten ab 20 Uhr den Gefahrenbereich verlassen, um 24 Uhr begann die Entschärfung der Bombe.

Weitere Informationen Hier wird geräumt Der Gefahrenbereich befindet sich in folgenden Straßen beziehungsweise Straßenabschnitten sowie Bereichen: A5 zwischen dem Schwanheimer Ufer und Beginn Stadtwald, Sonnenweg, Morgenzeile, Libellenweg, Tränkweg, Am Hofgut Goldstein, Zur Waldau, Goldsteinstraße, Am Wiesenhof, Boseweg, Straßburger Straße, Colmarer Straße, Lyoner Straße, Rhonestraße, Herriotstraße, Zur Frankenfurt, Bereiche der Kleingartenvereine KGV Schwarzbach, Niederrad 1893, KGV Waldfried und KGV Goldstein. Ende der weiteren Informationen

Von der Räumung sind auch vier Hotels betroffen. Nach Angaben der Polizei sind bei der Räumung deutlich mehr als 100 Beamte vor Ort im Einsatz.

Bei der Bombe handelt es sich um eine US-Fliegerbombe vom Typ SAP-1000, wie eine Sprecherin der Polizei hessenschau.de erklärte. Der Fundort liege unmittelbar östlich an der A5. Der Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt übernimmt die Entschärfung.

Betreuungstelle in Ballsporthalle wird eingerichtet

Darüber hinaus ist der Straßenverkehr in dem Bereich unterbrochen. Die A5 wurde zwischen dem Autobahnkreuz Frankfurt-West und dem Frankfurter Kreuz ab 23.30 gesperrt, die Autobahnabfahrt Niederrad bereits ab 19 Uhr. Die Ableitung erfolgt von Norden über die A66 in Richtung Wiesbaden zur A3 in Richtung Flughafen sowie von Süden über die A3 auf die A661 in Richtung Bad Homburger Kreuz.

Die Bombe in Niederrad ähnelt der, die vor drei Jahren in Mainz gefunden wurde. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Für die Dauer der Maßnahmen wird eine Betreuungsstelle in der Ballsporthalle im Frankfurter Westen eingerichtet und durch Hilfsorganisationen versorgt.

Erst vor zwei Wochen war eine Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen entschärft worden. Rund 1.500 Hotelgäste hatten ihre Unterkünfte deswegen verlassen müssen, die Autobahn wurde vorübergehend gesperrt. Anfang September mussten fast 70.000 Anwohner wegen einer 1,8-Tonnen schweren Weltkriegsbombe evakuiert werden. Es war die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik.

Sendung: hr-iNFO, 04.10.2017, 19 Uhr