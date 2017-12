Verdächtiger in U-Haft Bordell-Schütze in Kassel festgenommen

Fahndungserfolg wenige Tage nach der Tat: Ein 39-Jähriger wird verdächtigt, in einem Kasseler Bordell eine Prostituierte beraubt und anschließend auf einen zu Hilfe eilenden Mann geschossen zu haben. Zeugen brachten die Polizei auf die richtige Spur.

Hände mit Handschellen gefesselt Bild © picture-alliance/dpa

Die Polizei hat am Mittwochabend einen 39-jährigen Mann aus Kassel festgenommen, der im dringenden Tatverdacht steht, am vergangenen Samstag eine 28 Jahre alte Prostituierte beraubt zu haben. Kurz darauf schoss der Räuber noch auf einen 50 Jahre alten Mann, der durch Hilfeschreie der Frau aufgeschreckt zu Hilfe gekommen war. Der Helfer wurde in die Schulter getroffen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, wurde der 39-Jährige am Donnerstag dem Haftrichter am Amtsgericht Kassel vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachts des schweren Raubes sowie eines versuchten Tötungsdelikts an.

Ermittlungen am Tatort sowie Zeugenaussagen brachten die Beamten auf die Spur des 39-Jährigen. Eine Waffe, die möglicherweise die Tatwaffe ist, konnte sichergestellt werden.

