Gleich zwei Lastwagen sind in der Nacht auf einem Parkplatz an der A45 bei Haiger in Brand geraten. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus, denn es sind nicht die ersten Fälle dieser Art.

Bild © picture-alliance/dpa

Der Fahrer schlief in seinem auf einem Parkplatz an der A45 bei Haiger abgestellten Lastwagen, als dieser am späten Dienstagabend zwischen Führerhaus und Auflieger zu brennen begann. Zum Glück bemerkte der Mann den Brandgeruch und verließ das Fahrzeug. Das Feuer konnte er anschließend selbst löschen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Auf dem selben Parkplatz geriet ebenfalls am späten Dienstagabend die Plane eines weiteren Lastwagens, der mit Papiertüchern beladen war, in Flammen. Auch dieser Brand konnte schnell gelöscht werden, auch hier blieb der Fahrer unverletzt. Die Polizei schließt Brandstiftung in beiden Fällen nicht aus, zumal es in den vergangenen Wochen "drei oder vier ähnliche Fälle" von nächtlichen Bränden an Lkw gegeben hat, wie ein Polizeisprecher hessenschau.de sagte. Zu den entstandenen Sachschäden machte die Polizei noch keine Angaben.