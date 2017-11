zum Artikel Groß-Gerau und Viernheim : Unbekannte sprengen zwei Geldautomaten

Gleich zwei Geldautomaten sind in der Nacht zum Freitag in Groß-Gerau und Viernheim in die Luft gesprengt worden. In beiden Fällen kam Gas zum Einsatz. In Viernheim musste ein Wohnhaus evakuiert werden. [mehr]