Feuer am Badesee in Rodgau: Das Betriebsgebäude des beliebten Ausflugsziel im Rhein-Main-Gebiet brannte teilweise nieder. Der Schaden geht in die Hunderttausende. In Gründau ging ein Wohnhaus in Flammen auf.

Die Saison ist zwar noch in weiter Ferne, doch am Rodgauer Badesee war am Dienstag einiges los. Die örtliche Feuerwehr hatte einen Brand zu bekämpfen, der in einem Betriebsgebäude ausgebrochen war. Einem Polizeisprecher zufolge war dort ein Lüfter in Brand geraten.

Kassenhäuschen völlig zerstört

Das Kassenhäuschen im Eingangsbereich wurde bei dem Feuer komplett zerstört. Eine Fußgängerrampe brach weg. Auch die Räume der Badeaufsicht wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Flammen griffen zudem auf ein weiteres, mit dem ersten Haus durch eine Überdachung verbundenes Gebäude über.

Die Feuerwehr habe den Schaden mit rund 200.000 Euro angegeben, sagte der Polizeisprecher. Die für gewöhnlich im Mai beginnende Badesaison sei seiner Einschätzung nach aber nicht gefährdet. "Bis dahin ist das sicher wieder aufgebaut." Das weit über die Rodgauer Grenzen bekannte Strandbad zieht nach Angaben der Stadt jährlich bis zu 370.000 Besucher an.

Mann und Haustiere gerettet

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Gründau (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Sachschaden von geschätzt 200.000 Euro entstanden. Ein Mann musste am Dienstag aus dem brennenden Gebäude gerettet werden, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Er blieb unverletzt.

Das brennende Haus in Gründau Bild © Einsatzreport Südhessen

Auch zahlreiche Tiere mussten von dem Anwesen im Ortsteil Mittel-Gründau gerettet werden, darunter Hunde und Enten. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.