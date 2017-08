Dieses Einfamilienhaus in Breidenbach ist am Sonntagmorgen abgebrannt.

Bild © J.Fritsch

Ein leicht verletzter Bewohner und ein zerstörtes Wohnhaus: Das ist die Bilanz eines Brandes in einem Einfamilienhaus im mittelhessischen Breidenbach.

Das Einfamilienhaus in Breidenbach (Marburg-Biedenkopf) brannte am Sonntagmorgen aus. Alle vier Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte. Der 33 Jahre alte Besitzer des Hauses erlitt leichte Verletzungen an einem Bein.

Was den Brand in dem Fachwerkhaus auslöste, ist unklar. Brandermittler wollen das niedergebrannte Haus am Montag untersuchen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 150.000 Euro.