Seit dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien häufen sich auch in Hessen Anschläge, die Ermittler prokurdischen Tätern zuschreiben. Nun hat es einen Supermarkt in Wiesbaden erwischt.

Bild © Imago

Der Schaden ist gering, zum Löschen des kleinen Brandes reichte in der Nacht zum Donnerstag ein Handfeuerlöscher. Trotzdem schenkt die Polizei dem Vorfall im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel besondere Aufmerksamkeit. Denn es war ein türkischer Supermarkt, dem die Attacke galt.

Die unbekannten Täter gaben sich als Sympathisanten des kurdischen Unabhängigkeitskampfes und Gegner der Türkei zu erkennen. Sie versahen die Fassade des Gebäudes mit entsprechenden Parolen in türkischer Sprache, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die verwendeten Farben – rot, grün und gelb – sind auch die der kurdischen Untergrundorganisation PKK. Sie ist nicht nur in der Türkei als terroristische Vereinigung eingestuft, sondern auch in Deutschland und der gesamten EU.

Brandsätze und Parolen

Aufgrund der Gesamtumstände gehe man von einer politisch motivierten Tat aus, sagte der Polizeisprecher. In diese Richtung gehen die Ermittlungen auch andernorts in Hessen. So hatten Unbekannte Mitte März Parteibüros von CDU und SPD in Marburg mit prokurdischen Parolen beschmiert.

Vermummte warfen eine Woche später Brandsätze auf eine Moschee in Kassel. Diese Lage hatte die Stadt dazu bewogen, wegen Sicherheitsbedenken eine für Freitag geplante Gedenkfeier für das Kasseler NSU-Opfer Halit Yozgat abzusagen. Nicht nur die Türkische Gemeinde kritisierte das. Kulturschaffende, Politiker, Unternehmer und Kirchenvertreter haben dazu aufgerufen, trotzdem eine Gedenkfeier abzuhalten.

Sicherheitsbehörden stimmen sich ab

Attacken gegen türkische Einrichtungen oder vermeintliche Unterstützer des Erdogan-Kurses häufen sich, seit die Armee der Türkei mit verbündeten Milizen in Nordsyrien gegen die Kurden-Miliz YPG vorgeht und die Stadt Afrin eroberte. Die hessischen Sicherheitsbehörden beobachteten die Lage in enger Abstimmung mit den Bundesbehörden, sagte ein LKA-Sprecher nach der Attacke auf die Parteibüros in Marburg.