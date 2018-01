Ein seltener Gast bringt derzeit hessische Vogelkundler in Wallung. In Niddatal hat sich ein Brauner Sichler niedergelassen. Für ein Foto nehmen Naturfreunde weite Wege auf sich, doch sie sollten einiges beachten.

YouTube-Video von Vogelkundler Wolfgang Ott

Im überschwemmten Grünland der südlichen Wetterau stakst ein Ibis-Vogel durch das flache Wasser. Mit seinem gebogenen Schnabel stochert er auf der Suche nach Nahrung bei Nidderau-Eichen (Main-Kinzig) im Schlamm herum.

Vogelfreund reist aus Hannover an

Es ist ein Brauner Sichler (Plegadis falcinellus), den man in Deutschland nur selten zu Gesicht bekommt. Am 1. Januar hätten Mitglieder der Vogelschutzgruppe Eichen den Sichler erstmals gesehen, berichtete Sonja Jüngling, die selbst in dem Verein aktiv ist, hessenschau.de.

Das seltene Ereignis sprach sich in einschlägigen Foren und den Sozialen Medien schnell herum. Mittlerweile seien Naturfotografen aus ganz Hessen und selbst aus Hannover schon angereist, um den Sichler mit eigenen Augen zu sehen, sagte Jüngling.

NABU-Experte: "Es ist eine Seltenheit"

Der Braune Sichler ist weltweit verbreitet und kommt als einzige Sichler-Art auch in Europa vor. Hier ist er allerdings bevorzugt im Mittelmeerraum oder in Frankreich anzutreffen. So gibt es nach Auskunft des Naturschutzbundes (NABU) Hessen eine Brutpopulation in der Bretagne.

Was diesen Sichler in die Wetterau verschlagen hat, kann der NABU-Landesvorsitzende Gerhard Eppler auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Der Experte geht davon aus, dass es sich um ein einzelnes Exemplar auf der Durchreise handelt. "Es ist eine Seltenheit", sagte Eppler.

Bitte Abstand halten und nicht stören

Dass die Sichtung Wellen schlägt, sehen viele Naturfreunde gar nicht gern. "Es ist schon ärgerlich, wenn man den Sichler stört", sagte Eppler. Schlimmer wäre der Fotografenauflauf aber in der Brutzeit. Die beginnt etwa im April. Allerdings hält es der NABU-Chef für ausgeschlossen, dass der Sichler in Hessen brütet.

Wer den Sichler sehen und fotografieren will, sollte Abstand halten und nach Möglichkeit ein Teleobjektiv benutzen. "Man soll sich auf jeden Fall so verhalten, dass man den Vogel nicht aufscheucht", so Eppler. Laut Jüngling befahren einige rücksichtlose vermeintliche Naturfreunde sogar verbotswidrig Wege, um dem Vogel näher zu kommen. Das sollte auf jeden Fall tabu sein.

"Scheint zu finden, was er sucht"

Wie lange der Sichler in Hessen bleiben wird, ist unklar. Immerhin hat er es jetzt schon zwei Wochen in der Wetterau ausgehalten. "Er scheint hier zu finden, was er sucht", so Epplers Erklärung. Doch irgendwann wird dieser seltene Vogel sicher weiterziehen.

Vor einigen Tagen hatte der NABU wieder alle Hessen zu einer Vogelzählung aufgerufen. Die bei dieser Mitmachaktion von Bürgern zusammengetragene Liste ist in diesem Jahr um eine seltene Position reicher - Brauner Sichler: 1.