Die A7 am Hattenbacher Dreieck ist voll gesperrt.

Die A7 am Hattenbacher Dreieck ist voll gesperrt. Bild © TVnews-Hessen

Brot-Laster am Hattenbacher Dreieck umgekippt

Ein umgekippter Lastwagen hat am Mittwoch über Stunden das Hattenbacher Dreieck blockiert. A5 und A7 waren betroffen. Eine fehlende Rettungsgasse verzögerte die Bergungsarbeiten.

Nichts ging mehr am frühen Donnerstagmorgen rund um das Hattenbacher Dreieck. Gegen 1 Uhr früh geriet ein Lkw-Fahrer auf der A7 zwischen Fulda und Kassel bei Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn mit seinem Lastwagen ins Schleudern, wie die Polizei mitteilte.

Der mit Brot für eine Justizvollzugsanstalt beladene Sattelschlepper prallte gegen die Mittelbegrenzung, kippte um und kam schließlich quer über alle Fahrspuren zum Liegen. Nachfolgende Autos konnten rechtzeitig abbremsen, der 27 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Autobahn wurde Richtung Norden voll gesperrt.

Kein Platz für Rettungskräfte

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Wegen einer fehlenden Rettungsgasse konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht zur Unfallstelle vordringen. Letztlich sei es der Feuerwehr gelungen, entgegen der Fahrtrichtung vom Kirchheimer Dreieck kommend den Einsatzort zu erreichen, so die Polizei. Der Lkw musste abgeschleppt, ausgelaufener Diesel gebunden und die Fahrbahn gereinigt werden.

Erst am frühen Vormittag wurde die Sperrung der Autobahn aufgehoben. Es kam aber weiterhin zu Behinderungen. Auf der A7 und A5 staute es sich am Hattendreieck Dreieck in Richtung Norden jeweils auf rund zehn Kilometern. Der entstandene Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.