Für den Wiederaufbau des Frankfurter Goetheturms sind bereits mehr als 40.000 Euro gespendet worden. Nun dürfen die Bürger abstimmen, wie sie sich den Neubau wünschen. Fragen und Antworten nach dem Brand.

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Die Polizei hat alle Spuren am Brandort gesichert. Das Landeskriminalamt wertet derzeit Proben aus, um mögliche Brandbeschleuniger zu finden. Dies werde noch mindestens bis Mitte dieser Woche dauern, sagte eine Sprecherin der Polizei dem hr. Sollten sich hier Parallelen zu den Bränden des koreanischen Pavillions im Frankfurter Grüneburgpark im Mai und des chinesischen Pavillions im Bethmannpark im Juni ergeben, würde dies die These von einem Serientäter stützen.

Auch Zeugenaussagen wertet die Polizei aus. Eine konkrete Spur gibt es hier aber offenbar noch nicht. Der Turm war am Morgen des vergangenen Donnerstags niedergebrannt.

Wird der Turm wieder aufgebaut?

Man darf getrost annehmen: Ja. Der Oberbürgermeister ist dafür, aus der Kommunalpolitik ist nichts anderes zu hören, die Signale der Bürgerschaft sind eindeutig.

Unklar ist, wann und wie der Turm wieder errichtet werden kann. In der Verwaltung laufen Gespräche dazu. So wird geprüft, wie originalgetreu ein Wiederaufbau möglich ist. Offene Fragen: Muss ein Neubau anders als der alte Turm zahlreiche Vorschriften etwa zur Barrierefreiheit einhalten - oder kann er als Sonderbau losgelöst davon errichtet werden? Beton oder Holz? Aufzug oder nicht?

Das Hochbauamt kündigte an, sich mit der Bauaufsicht abstimmen zu wollen. "Denkbar ist auch ein Wettbewerb unter Architekten", sagte eine Sprecherin.

Werden die Bürger gefragt?

Ja. Die Stadt Frankfurt hat am Dienstagnachmittag eine Online-Umfrage gestartet. Jeder kann abstimmen, wie er sich den Wiederaufbau wünscht: So originalgetreu wie möglich oder als Neubau, mit dem man die Chance nutzt, den Turm besser zu machen (zur Online-Umfrage der Stadt: hier ). Die Umfrage laufe zwei Wochen, kündigten Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) und Baudezernent Jan Schneider (CDU) gemeinsam an. Sie erklärten, die Stadt werde das Ergebnis bei den Planungen berücksichtigen.

War der Turm versichert?

Ja. Für den Turm besteht eine Neuwertversicherung, wie die Stadt dem hr am Dienstag berichtete. Das heißt, die Kosten für einen Wiederaufbau in gleicher Art und Güte übernimmt die Versicherung. Den genauen Betrag ermittelt ein Sachverständiger.

Mehrkosten durch eine Veränderung des Bauwerks zahlt die Versicherung nicht. Schon jetzt ist klar, dass es solche Mehrkosten geben wird: Der Brandschutz wird ausgeweitet werden müssen, auch andere technische Neuerungen würden nicht übernommen, etwa ein Aufzug. Die möglichen Kosten für einen Neubau will die Stadt noch nicht schätzen.

Wie groß ist die Spendenbereitschaft?

Auf zwei Spendenkonten der Stadt sind bislang 46.199,32 Euro von 432 Spendern eingegangen, darunter je 10.000 Euro von der Frankfurter und der Nassauischen Sparkasse (Bankverbindungen ).

Der CDU-Stadtverordnete Christoph Schmitt hat mit Kollegen seiner Anwaltskanzlei den Verein "Wiederaufbau des Frankfurter Goetheturms" gegründet. Privatpersonen und Unternehmen hätten "Spenden in sechsstelliger Höhe in Aussicht gestellt", sagte er dem hr. Eingesammelt werde das Geld, wenn der Verein als gemeinnützig anerkannt sei. Unsere Spender sind schon mehrheitlich der Hoffnung, dass der Turm so originalgetreu wieder aufgebaut wird, wie es juristisch möglich ist", schätzt Schmitt. "Aber dies zu prüfen, ist Sache der Stadt."

Auch eine Anwohnerinitiative zum Wiederaufbau des Goetheturms hat sich gegründet. "99 Prozent der Leute wollen den Goetheturm so, wie er war", sagte ihr Sprecher der Frankfurter Rundschau .