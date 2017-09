Mit einem Bürgerbegehren wollen Gegner des geplanten Hai-Aquariums in Pfungstadt die "Shark City" stoppen. Dieses Vorhaben fällt wohl ins Wasser: Einer rechtlichen Prüfung hielt das Begehren nicht stand.

Beim Bürgerbegehren gegen den Verkauf des Grundstücks für das geplante Hai-Riesenaquarium in Pfungstadt haben die "Shark City"-Gegner offenbar entscheidende Fehler gemacht. Das stellten der Hessische Städte- und Gemeindebund und der Hessische Städtetag unabhängig voneinander bei Prüfungen des Begehrens fest. Das Darmstädter Echo hatte zunächst darüber berichtet .

Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Karl-Christian Schelzke bestätigte hessenschau.de, dass es konkret um zwei Punkte in dem Bürgerbegehren gehe: Zum Einen seien die Besitzverhältnisse des betroffenen Geländes falsch dargestellt, zum Anderen fehle ein sogenannter "Kostendeckungsvorschlag".

Der Kostendeckungsvorschlag dient - kurz gesagt - zur Aufklärung der bislang rund 3.000 Unterzeichner über die finanziellen Folgen ihres Begehrens. Dabei geht es laut Städtetag um 3,2 Millionen Euro, die der Stadt dem Bericht zufolge bei einer Absage an "Shark City" entgehen würden. Weil dieser Vorschlag fehlt, hielt das Bürgerbegehren der rechtlichen Prüfung nicht stand und dürfte als Folge wohl auch im Pfungstädter Stadtparlament durchfallen.

Parlament entscheidet am 25. September

Die Stadtverordneten wollen am 25. September über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheiden. Nimmt man die Aussage von Bürgermeister Patrick Koch (SPD) zum Anlass, können sie sich die Zeit eigentlich sparen. "Die Stadtverordnetenversammlung kann das Begehren eigentlich nicht zulassen", sagte Koch hessenschau.de mit Blick auf die vorangegange Prüfung.

Koch selbst hatte sich im Vorfeld für die Möglichkeit eines solchen Bürgerbegehrens ausgesprochen, das nach der Hoffnung der Initiatoren in einem Bürgerentscheid über den Verkauf des betroffenen Geländes an die Seven Seas Aquarium Gesellschaft münden soll. An einen Erfolg der Aquariums-Gegner, die bei einem möglichen Bürgerentscheid immerhin ein Viertel der Pfungstädter Wahlberechtigten mobilisieren müssten, hatte der Bürgermeister allerdings nicht geglaubt.

Gegner erwägen Gang vors Verwaltungsgericht

Die Initiatoren stören sich an der wenig aussichtsreichen Lage naturgemäß nicht. Ein mit dem Begehren beauftragter Rechtsanwalt sagte dem Darmstädter Echo, man behalte sich eine mögliche Klage vor dem Verwaltungsgericht vor, sollte das Bürgerbegehren vor dem Parlament nicht zugelassen werden. Das käme aber im Falle einer Niederlage einem finanziellen Kraftakt gleich.

Die Seven Seas Aquarium Betriebs GmbH aus dem rheinland-pfälzischen Grünstadt möchte das Aquarium in Pfungstadt für mehr als 20 Millionen Euro errichten, laut Betreiber wäre es das größte Indoor-Haifischbecken Europas. Knapp 40 Arten sollen sich dann dort tummeln.

Projekt scheiterte bereits in Sinsheim

Die Investoren wollen in dem Aquarium auch darauf hinweisen, dass viele Arten vom Aussterben bedroht sind. In den Weltmeeren werden jedes Jahr mehr als 100 Millionen Haie von Menschen getötet, meistens um an ihre Flossen zu kommen.

Tierschützer lehnen das Projekt dennoch strikt ab. Haischützer hatten schon mal gegen "Shark City" mobil gemacht - ursprünglich sollte das Aquarium im baden-württembergischen Sinsheim gebaut werden.