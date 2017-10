Rund 50 Fans von Borussia Dortmund haben auf dem Rückweg vom Auswärtsspiel in Augsburg eine Tankstelle bei Florstadt überrannt. Sie stahlen unter anderem Bier, Wodka und Schnaps. Am Ende eskortierte die Polizei die Fans außer Landes.

Die Fußball-Fans waren am Samstagabend in drei Reisebussen auf dem Weg zurück vom Auswärtsspiel der Bundesliga in Augsburg, wo der BVB 2:1 gewonnen hatten. Um kurz nach 23 Uhr hielten die Busse an einer Tankstelle im Florstädter Ortsteil Nieder-Mockstadt (Wetterau). Rund 50 Fans stürmten in die Tankstelle und überraschten die Angestellte, eine 19-jährige Frau. Wie ein Polizeisprecher hessenschau.de am Sonntag bestätigte, bedienten sich einige der Fans großzügig an den Regalen.

Bier, Schnaps, Wodka und Süßigkeiten gestohlen

Am Ende fehlten mehrere Flaschen Bier, Schnaps und Wodka, aber auch Süßigkeiten, Chips und Kaffeegetränke. Wie viele der Fans, die in die Tankstelle stürmten, auch an den Diebstählen beteiligt waren, sei noch unklar, sagte der Polizeisprecher.

Die Videoüberwachung der Tankstelle sei zu dem Zeitpunkt außer Betrieb gewesen. Die Polizei habe sich vor Ort ein Bild von dem Vorfall gemacht. "Es steht außer Frage, dass dort mehrere Getränke und Süßigkeiten gestohlen wurden", sagte der Polizeisprecher.

Beamte eskortieren Fans außer Landes

Unmittelbar nach dem Überfall nahmen Polizeibeamte die Verfolgung auf und zogen die drei Busse bei Herborn aus dem Verkehr. Rund 40 Beamte durchsuchten den Bus, in dem sie die Diebe vermuteten. Die Polizisten nahmen Personalien auf und machten Fotos. "Allerdings wurde das Diebesgut bislang nicht gefunden", sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauerten weiter an.

Anschließend hätten die Beamten die drei Busse über die A45 bis zur Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen eskortiert.

