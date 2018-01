Cabrio stürzt in Parkhaus ab - Fahrer tot

Ein Autofahrer ist nach einem Unfall in einem Wiesbadener Parkhaus im Krankenhaus gestorben. Er hatte beim Verlassen des Gebäudes offenbar die Ausfahrt verfehlt und war eine Ebene tiefer gestürzt.

Der Unfall ereignete sich am späten Abend im Lilien-Carré nahe des Hauptbahnhofs. Der 60 Jahre alte Fahrer eines Jaguar Cabriolets wollte das Parkhaus gerade verlassen. Anstatt die Ausfahrt nach links zu nehmen, fuhr der Mann aus noch unklarer Ursache jedoch geradeaus weiter und durchbrach ein etwa 1,30 Meter hohes Lüftungsgitter in der Wand. Wie die Polizei weiter berichtete, stürzte das Fahrzeug hinter dem Gitter eine Etage tiefer und kam in einer Baustelle zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde das Dach des Autos nach hinten geschoben und der Mann eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn befreien. Der 60-Jährige, der allein im Wagen saß, kam in ein Krankenhaus. Dort erlag er wenige Stunden nach dem Unfall seinen schweren Verletzungen.