Manuel Hoffmann 2010 in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Ein Ex-Kandidat der TV-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ist vom Landgericht Limburg zu einer neunjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der DSDS-Dritte von 2010 hatte einen Mitbewohner mit zahlreichen Schlägen schwer am Kopf verletzt.

Nach einer brutalen Attacke mit einem Pokal auf seinen Mitbewohner ist der 27 Jahre alte Ex-Kandidat der TV-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS), Manuel Hoffmann, am Freitag vom Landgericht Limburg zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte 2010 in der RTL-Show den dritten Platz belegt - hinter Mehrzad Marashi (1.) und Menowin Fröhlich (2.).

33 Mal auf Mitbewohner eingeschlagen

Die Schwurgerichtskammer bewertete die Schläge am Freitag als Mordversuch und Beziehungstat, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Das Opfer hatte den Angriff schwer verletzt überlebt.

Für das Gericht war nach 12 Verhandlungstagen und 28 Zeugenaussagen klar: Der Angeklagte hat sein Opfer im Mai 2017 unter einem Vorwand in sein Schlafzimmer gelockt. Dort habe er mit einem mehr als 600 Gramm schweren Sportpokal auf den Mitbewohner eingeschlagen und ihn allein 11 Mal am Kopf getroffen. Weitere 22 Hiebe trafen das Opfer an Armen und Händen. Erst als sich der Mann tot stellte, ließ der 27-Jährige laut Urteil von ihm ab. Der Schwerverletzte konnte auf die Straße fliehen und Nachbarn zu Hilfe holen.

Beziehung zwischen Opfer und Täter zerbrochen

Laut Urteilsbegründung war das Leben von Täter und Opfer eng miteinander verbunden, wobei das Opfer die Familie des Angeklagten auch finanziell unterstützte. Nachdem eine Beziehung des 27-Jährigen an Konflikten mit dem Mitbewohner zerbrach, habe der Angeklagte neue Partner stets geheimgehalten.

Erst als sein Mitbewohner für längere Zeit im Krankenhaus war, konnte ein neuer Freund den 27-Jährigen zuhause besuchen. Diesen neuen Freiraum habe der Angeklagte nicht mehr aufgeben wollen, fühlte sich von seinem Mitbewohner erdrückt, wie das Gericht urteilte. Daher habe er den Entschluss gefasst, ihn zu töten. Das Argument der Verteidigung, es handele sich bei der Tat um Notwehr, ließ das Gericht nicht gelten.

Sendung: hr3, 23.03.2018, 14.00 Uhr