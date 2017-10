Ermittlungsdurchbuch nach 18 Jahren: Die Ermittler sind sich sicher, dass sie den Mörder der achtjährigen Johanna Bohnacker gefasst haben. Warum, erklärten sie bei einer Pressekonferenz in Gießen.

Nach 6.629 Tagen Ungewissheit betrachten die Ermittler das Verschwinden und den Tod von Johanna Bohnacker als weitgehend aufgeklärt: Ein Teilabdruck seines linken Daumens auf einem Klebeband sowie Faserspuren überführen nach Ansicht der Ermittler einen 41 Jahre alten Mann als jenen Täter, der die Achtjährige 1999 verschleppt, missbraucht und ermordet hat.

Auf die Spur des am Mittwoch verhafteten Mannes aus Friedrichsdorf (Hochtaunus) hatte die Ermittler ein Fall aus dem vergangenen August geführt. Damals hatten Passanten den Verdächtigen in einem Maisfeld bei Nidda (Wetterau) bei der Fesselung einer 14-Jährigen entdeckt. Bei den Ermittlungen seien Parallelen zum Fall Bohnacker aufgefallen, sagte Staatsanwalt Thomas Hauburger am Donnerstag.

Verdächtiger kannte Mädchen nicht

Sowohl die 14-Jährige im Maisfeld als auch Johanna Bohnacker waren geknebelt und gefesselt worden. In beiden Fällen fanden die Ermittler die gleichen Fasern an einem dazu benutzten Klebeband. Auf dem Klebeband im Fall Bohnacker hatten die Ermittler damals einen kleinen Teil eines Daumenabdrucks sichergestellt, den sie nun dem 41-Jährigen zuordnen konnten. "Das war der Ermittlungsdurchbruch", sagte Hauburger.

Anders als früher vielfach vermutet hat der nun dringend Tatverdächtige im Fall Bohnacker keine Beziehung zu dem Mädchen oder ihrer Familie und wohl auch nicht zum Tatort Ranstadt-Bobenhausen (Wetterau), wie die Ermittler sagten. Der 41 Jahre alte Mann ist ledig und hat keine Kinder. Er hat Abitur und ist derzeit arbeitslos. Er ist bereits früher wegen Verkehrs- und Drogendelikten verurteilt worden und saß Mitte des Jahres 2000 auch im Gefängnis.

"Wir haben nie aufgegeben"

Der Mann fuhr 1999 auch einen VW Jetta. In einem Auto dieses Modells war die Achtjährige am 2. September 1999 im Kofferraum verschleppt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie am gleichen Tag starb, weil der Täter den sexuellen Missbrauch verdecken wollten. Der Verdächtige habe sexuelle Absichten eingeräumt, den Tod des Mädchens allerdings als Unfall geschildert, erklärten die Beamten. Spaziergänger hatten die Leiche Johannas am 1. April 2000 in einem Wald bei Alsfeld (Vogelsberg) gefunden.

Bild © hr

Seither hatte die Polizei den Mörder gesucht. "Wir haben nie aufgegeben", sagte der Chef der nach neuen Spur eingerichteten Sonderkommission, Roland Fritsch. So scannten die Beamten 200 Aktenordner ein, um die Ermittlungsergebnisse besser auswerten zu können. Auch an entscheidender Stelle half neue Technik: Der Daumenabdruck des Mannes hatte schon vor Jahren vorgelegen, als Jetta-Fahrer überprüft wurden, aber als klassischer Abdruck mit Stempelfarbe. Dabei war ein wichtiges Merkmal durch die Farbe undeutlich. Nun zeigte ein eingescannter Abdruck des Verdächtigen die Übereinstimmung.

Der Verdächtige sitzt derzeit in einem hessischen Gefängnis in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl lautet auf Mord und besonders schwere sexuelle Nötigung.

Familie erfuhr als erste von Festnahme

Die Spur aus dem Maisfeldfall sei wohl "die letzte Chance" gewesen, den Fall noch aufzuklären, sagte Fritsch. Staatsanwalt Hauburger berichtete, nach der Festnahme des 41-Jährigen am Mittwoch sei als erstes die Familie Johannas informiert worden. "Die Familie war gefasst." Es sei aber nach all den Jahren ein sehr emotionaler Moment gewesen. Mutter und Vater des Kindes hatten immer deutlich gemacht, wie wichtig ihnen Gewissheit über die Tat sei. Der Vater Johannas war im vergangenen Jahr gestorben.

Die Polizei kündigte an, nun noch zahlreiche Zeugen aus der damaligen Zeit vernehmen zu wollen. Zudem prüfen die Beamten, ob der Verdächtige vielleicht für weitere Fälle mit Kindern verantwortlich ist, etwa für das Verschwinden der elfährigen Annika Seidel aus Kelkheim (Main-Taunus) 1996 oder der 13-jährigen Melanie Frank aus Wiesbaden 1999. Bislang gebe es darüber aber keine Erkenntnisse, sagte Fritsch.