Einem Fotografen ist bei Wald-Michelbach ein seltener Schnappschuss gelungen: Ihm ist der vermutlich erste Wolf in Südhessen seit Generationen vor die Linse gelaufen. Das Umweltministerium mahnt Tierhalter zur Vorsicht.

Im Odenwald ist ein Wolf gesichtet worden, zum ersten Mal seit rund 150 Jahren. Das Tier lief am Sonntag in der Nähe von Wald-Michelbach einem Fotografen vor die Linse, teilte der Naturschutzbund Hessen (Nabu) am Donnerstag in Wetzlar mit. Das Umweltministerium in Wiesbaden hält das Foto nach eigenen Angaben für echt.

Das Bild zeigt ein Tier, das aufgerichtet zwischen den Bäumen steht. Auch die Hessische Wolfsbeauftragte, Susanne Jokisch, bestätigte die Entdeckung. "Das Tier auf dem Foto ist ein Wolf und der Standort ist auch bestätigt", sagte Jokisch der Deutschen Presse-Agentur. Nach ihren Angaben ist es der neunte Nachweis eines Wolfes in Hessen seit dem Jahr 2011.

Vor zweihundert Jahren ausgerottet

Ob das Tier neu eingewandert oder bereits bekannt ist, ist unklar. Dies könne nur durch einen DNA-Test herausgefunden werden, sagte die Expertin. Die Naturschützer gehen jedoch davon aus, dass sich der Wolf schon längere Zeit in der Region aufhält. Der Artenschutzbeauftragte des Nabu Wald-Michelbach, Wolfgang Wenner, will das Tier am gleichen Ort schon am 20. August beobachtet haben - ihm gelang es aber nicht, ein Foto zu machen.

Der Nabu sagt, dass der letzte Wolf im Odenwald 1866 getötet und auf dem Marktplatz ausgestellt wurde. Schon seit Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Tiere dort systematisch ausgerottet. Grund war, dass viele Menschen Angst vor den Tieren hatten, erklärt Mark Harthun vom Nabu Hessen im Gespräch mit hessenschau.de, nicht zuletzt, weil die Tiere häufig Schafe oder Ziegen rissen und sich in den damaligen, deutlich härteren Wintern, oft auch nahe an die Menschen heranwagten.

Für Tiere manchmal gefährlich - für Menschen praktisch nicht

Dementsprechend mahnt auch das Umweltministerium die Tierhalter, ihre Elektrozäune zu überprüfen - die seien das sicherste Mittel, um Wölfe von Schafherden fern zu halten. Das Ministerium fördert den Kontrollaufwand mit 50.000 Euro. Harthun rät Hundehaltern, in der Gegend um Wald-Michelbach ihre Tiere anzuleinen. Wölfe und Hunde nehmen einander als Konkurrenten wahr, es könnte zu Kämpfen kommen. In den vergangenen Jahren haben Wölfe in Hessen aber keine Nutztiere gerissen.

Für Menschen ist das Risiko noch geringer: Es sind keine Fälle bekannt, in denen Wölfe im Odenwald Menschen verletzt haben, teilt der Nabu mit. Wer einem solchen Tier begegnet, soll ruhig bleiben und Abstand halten. Falls der Wolf sich nähert, soll man ihn durch Rufe und Klatschen vertreiben.

Erst im Juni war bei Biebertal in Mittelhessen ein Wolf gesichtet worden. Anfang August wurde ein wolfsähnliches Tier im Reinhardswald in Nordhessen beobachtet. Ebenfalls in Nordhessen, im Twistetal, war auch Ende April ein Wolf fotografiert worden.