So sah er bisher aus, und so ähnlich soll er wieder aussehen: Der Goetheturm, bevor er Anfang Oktober abbrannte. Bild © picture-alliance/dpa

Die Bürger haben entschieden: Fast 50.000 Menschen haben online darüber abgestimmt, wie der Wiederaufbau des Frankfurter Goetheturms aussehen soll. Das Ergebnis war eindeutig.

36.688 Frankfurter haben dafür gestimmt, den Anfang Oktober abgebrannten Goetheturm im Frankfurter Stadtwald wieder möglichst originalgetreu aus Holz mit Stahlelementen aufzubauen. Das gaben Vertreter der Stadt bei einer Pressekonferenz am Freitag bekannt. Insgesamt haben mehr als 47.000 an einer Online-Abstimmung zu der Frage teilgenommen.

Was vom Goetheturm übrig blieb Bild © hessenschau.de/kim

"Der Goetheturm fehlt der Bevölkerung. Wir haben gesehen und gespürt, dass es eine ganz starke Identifikation mit dem Turm gibt", sagte Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Baudezernent Jan Schneider (CDU) ergänzte, es sei rührend gewesen zu sehen, wie viele Frankfurter sich mit dem Turm identifizierten. Es habe bereits Gespräche in den zuständigen Behörden gegeben, um die Planung entsprechend vorzubereiten. Denn klar sei: Auch wenn man sich am Original orientieren wolle, bedeute das nicht, "dass man nicht auch was besser machen kann". Ein Aufzug soll es aber auch künftig nicht geben.

Kosten sind noch unklar

Online konnten Frankfurter Bürger über Wochen darüber abstimmen, ob der Neubau des Goetheturms sich am historischen Vorbild orientieren oder lieber neu und modern aus Stahl und Glas daherkommen soll. Schneider betonte bei der Pressekonferenz, dass jede Stimme nur einmal gezählt wurde - auch wenn die Software das nicht entsprechend ausgewiesen habe.

Wie viel der Neubau kostet, ist Schneider zufolge noch unklar. "Wir haben noch keine Rechnung und auch noch keine Schätzung", sagte er. Möglich sei eine "niedrige einstellige Millionensumme". Mehr als 75.000 Euro hätten Frankfurter Bürger bisher schon gespendet, ergänzte Heilig.

"Sommer 2019 wäre ambitioniert"

Auch zum Zeitplan äußerte sich Schneider nur vage, darüber werde im Amt für Bau und Immobilien noch diskutiert. "Wenn wir im Sommer 2019 zur Einweihung schreiten, wäre das ambitionierter, als es die bisherigen Pläne vorsehen."

Der Goetheturm war in der Nacht zum 12. Oktober abgebrannt. Noch am selben Tag hatte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) angekündigt, dass das Wahrzeichen wieder aufgebaut werden soll.