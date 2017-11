Ein Kaffee im Freien? Durchaus eine Option in der kommenden Woche.

Ein Kaffee im Freien? Durchaus eine Option in der kommenden Woche. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Kalt, grau, schon ab dem Nachmittag dunkel: Sie finden das November-Wetter derzeit zum Weglaufen? Dann freuen Sie sich auf die kommende Woche mit besonders milder Luft aus Spanien.

Vor dem Winter können sich die Hessen noch einmal aufwärmen: Nach Regen- und Schneeschauern bei einstelligen Temperaturen zeigt sich der November in der kommenden Woche von einer unerwartet freundlichen Seite. Die Temperaturen gehen in manchen Regionen fast schon in Richtung T-Shirt-Wetter.

Das Wochenende war noch von einer kalten Nordströmung bestimmt, wie hr-Meteorologe Rainer Behrendt erklärt. "Jetzt dreht der Wind lebhaft auf West bis Südwest, da kommt dann sehr milde Luft aus Spanien." Zur Wochenmitte wird es immer wärmer, den Höhepunkt gibt es am Donnerstag mit bis zu 15 Grad in Südhessen und 12 Grad im Norden des Landes.

Sonne und Wind

Gleichzeitig lässt bis Mittwoch die Regenwahrscheinlichkeit nach und es scheint viel Sonne. Meistens ist es aber auch windig. "Ohne Wind gibt es in dieser Jahreszeit kein warmes Wetter", sagt Behrendt.

Lange hält der "November-Sommer" allerdings nicht. Nach den wärmeren Tagen wird es wieder unbeständiger und kühler. Eine große Besonderheit ist das warme Intermezzo nicht. "15 Grad im November, das kann immer mal vorkommen", so der Wetterexperte. Normal sind aber Höchstwerte um die 6 Grad.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschauwetter, 19.11.2017, 19.58 Uhr