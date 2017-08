Ein DHL-Fahrer hat in Bad Homburg beim Rückwärtsfahren eine 97-jährige Rentnerin überfahren. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Der 36 Jahre alte Fahrer eines DHL-Wagens wollte am Samstagmittag gegen 13 Uhr rückwärts in eine Sackgasse im Bad Homburger Stadtteil Dornholzhausen fahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei erfasste er eine 97 Jahre alte Frau, die gerade die Straße überquerte.



Ein Bekannter hatte die Frau kurz zuvor dort abgesetzt. Die Rentnerin verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle.