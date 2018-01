zum Artikel Schifffahrt : Rhein für Schiffe frei gegeben

Rüdesheim am Rhein: Auf dem Rhein verkehren auch zwischen Kaub und Bingen wieder Schiffe. "In unserem Bereich ist die Schifffahrt wieder frei", sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Rüdesheim am Mittwochmorgen. [mehr]