zum Artikel Keimzelle des RAF-Terrors : Die Kaufhausbrände in Frankfurt

Frankfurt: Die Brandanschläge in zwei Frankfurter Kaufhäusern in der Nacht vom 2. auf den 3. April 1968 gelten als Anfang linken Terrors in Deutschland. Wir blicken zurück - und führen Sie an den Ort des Ereignisses. [mehr]