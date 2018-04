Einbrecher haben in einer Kasseler Postfiliale ganze Arbeit geleistet. Sie rissen mehr als 100 Pakete auf und stahlen deren Inhalt. Zum Abtransport der Beute ließen sie gleich ein Postauto mitgehen.

Unbekannte haben in Kassel mehr als 100 Postpakete aufgerissen und den Inhalt mitgehen lassen. Dazu drangen sie in der Nacht zum Donnerstag in eine Poststelle an der Korbacher Straße ein, wie die Polizei berichtete. Die Filiale war am Mittwoch gegen 17.30 Uhr geschlossen worden. Ein Anlieferer entdeckte die Tat am frühen Morgen.

Schlüssel für Postauto im Gebäude gefunden

Wie die Diebe in die Filiale gelangten, ist noch unklar. Neben den gestohlenen Waren fehlte auch ein Transporter der Post. Den Schlüssel hatten die Täter im Gebäude gefunden. Ein Zeuge entdeckte das Auto am Vormittag mit offenen Türen am Waldauer Fußweg nahe dem Bugasee-Gelände und verständigte die Polizei.

Auf der Ladefläche fanden die Beamten weitere aufgerissene Päckchen, die ebenfalls leer waren. Was genau die Diebe stahlen und wie hoch der Wert der Beute ist, muss noch ermittelt werden. Das allerdings fällt der Polizei schwer: "Aufgrund der vielen aufgerissenen Einzelpäckchen" dauere es länger als sonst, die Beute zu beziffern, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können oder das Abstellen des gelben Postautos beobachtet haben.