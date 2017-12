Unbekannte haben auf dem Darmstädter Waldfriedhof drei tonnenschwere Bronzereliefs gestohlen. Sie waren Teil einer Gedenkstätte für Kriegsopfer. Die Stadt will aus dem Vorfall Konsequenzen ziehen.

Mitarbeiter des Grünflächenamtes der Stadt Darmstadt bemerkten am Freitagmittag auf dem Waldfriedhof einen besonders schweren Diebstahl: An der Gedenkstätte für die Opfer des Zweiten Weltkriegs wurden drei tonnenschwere Bronzereliefs entwendet. Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter in der Zeit zwischen dem 11. und 22. Dezember zu. Den Gesamtwert der Figuren schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.

Vermutlich seien die Täter mit einem geeigneten Transportfahrzeug durch eines der Tore auf das Friedhofsgelände gelangt, die auch nachts nicht abgeschlossen würden. "Um die tonnenschweren Bronzefiguren auf das Fahrzeug heben zu können, müssen die Diebe entsprechendes Werkzeug dabei gehabt haben", sagte ein Polizeisprecher. Dies könne etwa ein Hubwagen gewesen sein. Auch sei denkbar, dass die Täter die Figuren selbst angehoben haben.

Die Täter brachen außerdem drei festbetonierte Bronzetafeln aus der Wand, ließen diese allerdings aus bislang unbekannten Gründen an Ort und Stelle zurück. Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und Störung der Totenruhe.

Tore sollen besser gesichert werden

Die drei Bronzefiguren in Form von liegenden Menschen waren an der Gedenkstätte im Boden eingelassen und bildeten gemeinsam die Figurengruppe "Opfer" des Darmstädter Bildhauers Fritz Schwarzbeck. Das Kunstwerk ist ein Mahnmal für Opfer des Bombenangriffs auf Darmstadt im September 1944.

Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) verurteilte die Tat als schamloses Verbrechen. Er kündigte an, auf allen Friedhöfen in Darmstadt die Tore besser sichern zu lassen.

