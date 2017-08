Sie wollten gerade ihre Arbeit auf einem Standstreifen der A7 bei Homberg (Efze) beenden, als ein Lkw auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei zusteuerte. Drei Mitarbeiter wurden zum Teil schwer verletzt.

Auf der A7 zwischen Homberg (Schwalm-Eder) und Malsfeld ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei Kassel hessenschau.de bestätigte, geriet ein Lkw aus bisher ungeklärter Ursache auf den Standstreifen und krachte dort in einen Kleintransporter der Autobahnmeisterei Baunatal.

Die drei Insassen, die gerade ihre Arbeit beendet hatten und weiterfahren wollten, wurden verletzt. Zwei von ihnen schwer.

Fluchtversuche scheiterten

Nach Angaben eines Polizeisprechers sahen die drei Arbeiter den Lastwagen noch auf sich zurasen und versuchten, sich in letzter Sekunde mit ihrem Fahrzeug in Sicherheit zu bringen. Wohl aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Lasters gelang es ihnen nicht.

Einer der Schwerverletzten, ein 18-Jähriger, musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Sein Zustand könne derzeit nicht eingeschätzt werden, hieß es. Sein 55 Jahre alter Kollege wurde ebenfalls schwer verletzt, ein 65-Jähriger kam mit leichten Blessuren davon. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Autobahn muss noch einmal gesperrt werden

Der Lkw muss noch geborgen werden. Bild © Hessennews

In Folge der Rettungsarbeiten musste die A7 am Mittwochvormittag zwischenzeitlich voll gesperrt werden, es entwickelte sich ein Stau von zeitweise rund zehn Kilometern. Am Nachmittag waren zwar wieder alle drei Fahrstreifen befahrbar, die komplette Freigabe sei aber nur vorübergehend, wie die Polizei erklärte.

Für die Bergung des Lkws, der die Leitplanke durchfuhr und auf der Seite landete, musste ein Spezialkran angefordert werden. Da dieser erst im Laufe des Nachmittags vor Ort sein sollte, müsse dann noch einmal mindestens ein Fahrstreifen gesperrt werden. Der Schaden beträgt etwa 60.000 Euro.