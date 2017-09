In einem Feld unweit von Bad Hersfeld hat ein Spaziergänger einen Kartoffelsack gefunden, in dem sich drei kleine Kätzchen befanden. Wer sie dort zurückließ, ist nicht bekannt.

Nach Polizeiangaben vom Dienstag wurde der zugebundene Kartoffelsack in einer Feldgemarkung bei Schenklengsfeld (Hersfeld-Rotenburg) entdeckt. Darin befanden sich drei kleine Kätzchen. Die Beamten schätzten deren Alter auf etwa zwei bis drei Wochen.

Tierschutzverein übergeben

Da die Tiere noch lebten, wurden sie in die Obhut des Tierschutzvereins Friedewald gegeben. Der Fund war den Angaben zufolge bereits am vergangenen Mittwoch gemacht worden. Mittlerweile hätten sich die Kätzchen erholt, so die Polizei. Wie lange sie in dem Sack steckten, ist nicht bekannt.

Unklar ist auch, wer die Tiere dort zurückließ. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Sie hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.