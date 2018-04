Der 78-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Kleinkind nach Unfall in Klinik geflogen

Drei Schwerverletzte in Linsengericht

Beim Zusammenprall zweier Autos in Linsengericht sind drei Menschen schwer verletzt worden. Zwei von ihnen kamen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, darunter ein dreijähriges Kind.

Ein Unfall auf der L3202 in Linsengericht hat am Montag drei Schwerverletzte gefordert. Wie die Polizei mitteilte, war ein 78 Jahre alter Autofahrer von einer Mülldeponie kommend auf die Landesstraße eingebogen. Dabei habe er einen anderen Pkw übersehen.

In diesem Fahrzeug wurde ein Kleinkind schwer verletzt. Bild © Michael Seeboth (hr)

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 78-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. In dem anderen Wagen saßen ein 55 Jahre alte Fahrer und ein drei Jahre altes Kind.

Keine Lebensgefahr

Sowohl das Kind als auch der mutmaßliche Unfallverursacher wurden so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Der 55-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Er kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik.

Nach Worten eines Polizeisprechers besteht bei keinem der drei Verletzten Lebensgefahr. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die L3202 voll gesperrt.

