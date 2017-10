Die Polizei am Tatort in Oberursel.

Eine 31 Jahre alte Frau ist in Oberursel erstochen worden. Ihr Ehemann stellte sich der Polizei. Er soll die Mutter der drei gemeinsamen Kinder getötet haben, vermutlich aus Eifersucht.

Ein 40-Jähriger stellte sich am Montagabend auf der Polizeiwache Oberursel. Er wird beschuldigt, kurz zuvor im Stadtteil Weißkirchen seine 31 Jahre alte Ehefrau nach einem tagelangen Streit mit einem Messer getötet zu haben. Zu dem Paar gehören laut Polizei drei gemeinsame Kinder.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatten die beiden Eheprobleme. Der Mann lebte seit knapp einer Woche nicht mehr in der gemeinsamen Wohnung der Familie. Der Ehemann soll laut Polizei eifersüchtig gewesen sein, möglicherweise auch wegen Einträgen seiner Ehefrau in sozialen Netzwerken. Am Montag kehrte er in die Wohnung zurück, der Streit eskalierte.

Der 40-Jährige sollte am Dienstag in Frankfurt dem Haftrichter vorgeführt werden.

