Ein Ermittler im Flur des Mehrfamilienhauses in Hanau. Bild © Michael Seeboth (hr)

Ein Mann hat in Hanau seine getrennt von ihm lebende Ehefrau mit mehreren Messerstichen schwer verletzt. Sie ist inzwischen außer Lebensgefahr. Die Polizei fasste den 49-Jährigen.

Der Mann hatte nach ersten Ermittlungen seine 46 Jahre alte Ehefrau am Freitag gegen 7.30 Uhr an der Eingangstür zu ihrem Wohnhaus in Hanau abgepasst. Das Paar, das drei gemeinsame Kinder hat, lebte schon seit einiger Zeit getrennt.

Mit Dachlatte Täter in Flucht geschlagen

Vor dem Haus kam es zur Auseinandersetzung. Der Mann soll mehrmals mit einem Messer mit 15 Zentimeter langer Klinge auf die Frau eingestochen haben. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Nach Polizeiangaben schwebt sie nicht mehr in Lebensgefahr. Die Kinder wurden laut Staatsanwaltschaft nicht Zeugen der Tat.

Nachbarn, die den Angriff mitbekommen hatten, verhinderten womöglich Schlimmeres, indem sie den 49-Jährigen mit einer Dachlatte in die Flucht schlugen. "Das ist mal ein bewundernswertes Zeichen von Zivilcourage gewesen", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der Mann floh und wurde von Polizeibeamten etwa eine Stunde später in der Hanauer Innenstadt festgenommen. Die Tatwaffe wude sichergestellt.

Trennung nicht verkraftet

Bei seiner Vernehmung gab der Beschuldigte die Tat zu. Ein Haftrichter erließ am Freitag Haftbefehl wegen versuchten Mordes und schickte den Mann in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft sieht die Mordmerkmale der Heimtücke und niedrigen Beweggründe erfüllt.

Die Behörde geht davon aus, dass der 49-Jährige nicht akzeptieren wollte, dass seine Frau sich von ihm getrennt hatte.

Sendung: hr-iNFO, 05.01.2018, 13.00 Uhr