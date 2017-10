Zwei schwere Unfälle am Donnerstag auf der A3: Nachdem bei Aschaffenburg ein Lkw durch eine Leitplanke gebrochen war, starb ein Mensch. Bei Bad Camberg wurden mehrere Autofahrer verletzt. Es kommt zu langen Staus.

Das Auto stieß mit zwei weiteren Pkw zusammen, beide Insassen wurden schwer verletzt. Bild © Michael Seeboth (hr)

Bei einem Unfall in Aschaffenburg (Bayern), direkt hinter der Landesgrenze, ist am Donnerstagmorgen gegen 6.55 Uhr ein Mann gestorben. Ein Polizeisprecher sagte, dass ein Lkw, der in Richtung Würzburg unterwegs war, einen Reifen verlor, der auf der Straße liegen blieb. Ein nachfolgender Lkw konnte noch ausweichen, ein dritter aber verlor beim Ausweichversuch die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach die Mittelleitplanke und stieß auf der Gegenspur mit einem Auto zusammen.

Der Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Ein zweiter Autofahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Autobahn war auch am späten Donnerstagvormittag noch in beide Richtungen teilgesperrt, der Verkehr staute sich in beide Richtungen zeitweise auf einer Länge von rund zehn Kilometern und reichte bis nach Seligenstadt (Offenbach).

Beim Auffahren Auto von hinten übersehen

Weiter westlich kam es später zu einem weiteren Unfall auf der A3. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, stießen am Donnerstag gegen 9.30 Uhr an der Auffahrt Bad Camberg (Limburg-Weilburg) mehrere Autos zusammen.

Ursache war offenbar, dass ein Auto bei Bad Camberg auf die A3 in Richtung Frankfurt auffuhr. Auf der rechten Spur war vor ihm ein Lkw. Um dem auszuweichen, wechselte er auf die mittlere Spur, übersah dabei aber ein Auto, das von hinten kam. Durch die Kollision drehte sich das verursachende Auto und schleuderte auf die linke Spur, wo ein weiteres Auto von hinten dem ersten Auto in die Seite krachte.

Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, seine Beifahrerin mit einem Rettungswagen. Zwei weitere Personen, womöglich die Fahrer der beiden weiteren Autos, wurden leicht verletzt.

Die linke und mittlere Spur in Richtung Frankfurt waren zunächst gesperrt, der Verkehr staute sich zeitweise auf einer Länge von elf Kilometern.

Sendung: hr-iNFO, 19.10.2017, 12.00 Uhr