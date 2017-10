Polizisten und Feuerwehrleute am Brandort in Ludwigsau-Reilos

Polizisten und Feuerwehrleute am Brandort in Ludwigsau-Reilos Bild © TVnews-Hessen

Ein Verletzter bei Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Ludwigsau-Reilos hat ein Bewohner eine Rauchgasvergiftung erlitten. Er war immer wieder ins Haus gerannt - bis ihn die Feuerwehr zurückhielt.

Der Zimmerbrand in dem Wohnhaus einer Familie in Ludwigsaus-Reilos (Hersfeld-Rotenburg) war am Dienstagabend gegen 22 Uhr ausgebrochen. Mehrere Bewohner, darunter auch Kinder, retteten sich aus dem Gebäude.

Einem Bewohner gelang es, die Flammen zu löschen, die eine Kommode und Vorhänge erfasst hatten. Der Mann rannte auch nach Eintreffen der Feuerwehr immer wieder ins Haus, bis ihn Retter daran hinderten. Der Mann kam mit einer Rauchgasvergiftung in die Klinik. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 5.000 Euro geschätzt, wie ein Sprecher am Mittwochmorgen sagte. Als mögliche Ursache des Feuers nannten Augenzeugen vor Ort eine brennende Kerze.