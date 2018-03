Hier trieb der Einbrecher sein Unwesen: Das Residenzschloss in Darmstadt.

Hier trieb der Einbrecher sein Unwesen: Das Residenzschloss in Darmstadt. Bild © Imago

Einbrecher wütet in Darmstädter Residenzschloss

Ein Einbrecher ist in Darmstadt in das historische Residenzschloss eingestiegen und hat enormen Schaden angerichtet. Seine Beute fiel dafür umso geringer aus.

Beim Verlassen des Residenzschlosses in der Darmstädter Innenstadt lief der Einbrecher am frühen Morgen des Karfreitags direkt der Polizei in die Arme. Ein automatisches Alarmsystem hatte die Beamten informiert, die mit mehreren Streifen zum Tatort angerückt waren. Der 41-Jährige hatte keine Chance zur Flucht, wie ein Polizeisprecher hessenschau.de berichtete.

Über Regenrinne ins Obergeschoss

Der aus dem benachbarten Griesheim stammende mutmaßliche Täter war gegen 3 Uhr über eine Regenrinne in das Obergeschoss des Glockenbaus gelangt. Dort schlug er eine Scheibe ein und gelangte ins Schloss.

Offenbar hatte es der Einbrecher aber weniger auf die ausgestellten Relikte der früheren Darmstädter Landgrafen und Großherzöge abgesehen. Stattdessen zerstörte der Mann zunächst eine Überwachungskamera und nahm eine dazugehörige Funkantenne mit. Anschließend entleerte er einen Feuerlöscher und drehte die Löschwasserhähne auf.

Sandsteinboden stark beschädigt

Durch das austretende Wasser wurde der Sandsteinboden im Treppenhaus des Glockenbaus massiv beschädigt. Es dürften umfangreiche Reparaturarbeiten nötig sein, berichtete die Polizei. Der Schaden wird auf insgesamt 100.000 Euro geschätzt. Entgegen erster Angaben der Polizei war das Schlossmuseum nicht betroffen.

Schließlich ergriff der Vandale lediglich mit der erbeuteten Funkantenne die Flucht, die bereits unmittelbar vor dem Gebäude endete. Ob er es tatsächlich nur darauf und auf die angerichtete Zerstörung abgesehen hatte oder von der Polizei bei seinem Diebeszug gestört wurde, ist bislang unklar. Der 41-Jährige wurde festgenommen, aber mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzt.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Fassung dieser Meldung berichteten wir, dass der Täter auch in das Museum im Schloss eingedrungen sei. Dies stimmt nicht. Die Polizei hat ihre Angaben diesbezüglich inzwischen korrigiert. Der Schaden betrifft nicht das Museum, sondern das Treppenhaus des Glockenbaus.

Sendung: YOUFM, 30.03.2018, 9.00 Uhr