Eine Tote und mehrere Verletzte in Wiesbaden

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B455 bei Wiesbaden ist eine Frau ums Leben gekommen. Zuvor hatte bereits in der Innenstadt ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren, es gab mehrere Verletzte.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ist am Donnerstagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich kurz vor der Ausfahrt Wiesbaden-Naurod, auf der B455 zwischen der Abfahrt Erbsenacker und der Fondetter Straße.

Gegen 14.45 Uhr geriet laut Polizei eine 41 Jahre alter Autofahrerin, die in Richtung Niedernhausen unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn, nachdem sie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Dabei stieß sie frontal mit einem Pkw eines 57-Jährigen zusammen. Dessen 59 Jahre alte Beifahrerin wurde getötet, die beiden Fahrzeuglenker erlitten schwere Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter mit der Rekonstruktion des Ablaufs beauftragt. Die B455 war mehrere Stunden gesperrt.

Drei Verletzte in Wiesbadener Innenstadt

Zuvor war es schon in der Wiesbadener Innenstadt zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 73 Jahre alter Autofahrer war nach Angaben der Polizei kurz nach elf Uhr in der Burgstraße unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Porsche, rammte sechs auf der rechten Seite parkende Autos, wurde nach links abgewiesen und fuhr quer über die Straße in den Gegenverkehr.

Er rammte noch einen entgegenkommenden Opel, prallte gegen einen Laternenmast und kam schließlich zum Stehen. Allerdings fiel der Laternenmast um und stürzte gegen ein Gebäude, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Zuerst hatte sie noch erklärt, der Porsche selbst sei in die Hauswand gekracht.

Viertelmillion Euro Schaden

Der Verursacher sowie eine Mutter mit dreijährigem Kind, die in dem entgegenkommenden Opel saßen, kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der 73-Jährige wird dort weiter untersucht. Die Feuerwehr vermutet, dass der Kreislauf des Mannes versagte und er bewusstlos wurde. Mutter und Kind wurden ambulant behandelt und konnten die Klinik bereits wieder verlassen. Eine vierte Person wurde noch an der Unfallstelle von der Feuerwehr ambulant versorgt.

Insgesamt wurden bei diesem Unfall acht Fahrzeuge beschädigt, dazu der Laternenmast und die Häuserwand. Einige Fassadenteile stürzten auf den Gehweg. Den Gesamtschaden schätzt die Feuerwehr auf rund 250.000 Euro. Die Burgstraße war rund zweieinhalb Stunden gesperrt.