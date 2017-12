Starker Schneefall behindert seit dem Nachmittag im Taunus den Verkehr auf zwei Bundesstraßen. Bereits am Freitagmorgen war es auf glatten Straßen in Teilen Hessens zu Unfällen gekommen. Eine Autofahrerin starb, mehrere Menschen wurden verletzt.

Schnee, Eis und Glätte haben am Freitag auf Hessens Straßen zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Am Freitagnachmittag wurde wegen starken Schneefalls im Hochtaunuskreis die B456 zwischen Oberursel und Usingen zeitweise für Räumfahrzeuge gesperrt. Unfälle wurden zunächst nicht gemeldet. Die Polizei befürchtete allerdings, dass mit Einsetzen des Feierabendverkehrs die Strecke blockiert sein könnte.

Auch auf der B8 zwischen Königstein und Glashütten schneite es am Freitagnachmittag stark, viele Autos blieben auf der Strecke liegen. In beide Richtungen staute sich der Verkehr. Auf den Straßen Richtung Großer Feldberg sei die Situation noch schlechter, teilte die Polizei mit, hier seien die Strecken durch den Schnee und liegengebliebene Autos nahezu blockiert.

Autofahrerin stirbt auf glatter Straße

Auf glatten Straßen war es am Freitagmorgen im Landkreis Gießen zu zahlreichen Unfällen gekommen. Eine 53 Jahre alte Autofahrerin kam bei Lich ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Sie war nach ersten Erkenntnissen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr abgekommen und auf ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt. Das Auto der 53-Jährigen wurde auseinandergerissen. Die Frau starb wenig später in einem Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen.

Wegen plötzlich auftretender Glätte kam es laut Polizei innerhalb von 75 Minuten zu zahlreichen weiteren Unfällen, bei denen mindestens drei Menschen verletzt wurden. In vielen Fällen rutschten Autos in den Graben oder gegen die Leitplanke.

Sieben Kinder und Fahrer bei Schulbusunfall verletzt

Bei einem Schulbusunfall wegen Eisglätte im Schwalm-Eder-Kreis waren am Freitagmorgen mehrere Kinder verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden der Busfahrer und sechs Schüler im Alter von 11 bis 16 Jahren leicht und ein 15-jähriger Schüler schwer verletzt.

Ein Schulbus rutschte in den Graben, sieben Schüler und der Fahrer wurden verletzt. Bild © Ulrich Brandenstein

Der Schulbus war mit 15 Fahrgästen auf der Strecke zwischen Wasenberg und Treysa aufgrund von Glatteis von der Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Der 15-Jährige wurde laut Polizei mit Verdacht auf einen Knochenbruch in ein Krankenhaus gebracht. Die sechs leicht verletzten Schüler wurden zu weiteren Untersuchungen ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 57 Jahre alte Fahrer des Schulbusses stand zunächst unter Schock.

Zwischen Friemen und Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis) erlitt ein 30-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen. Der Mann war morgens auf eisglatter Straße mit seinem Wagen in den Gegenverkehr gerutscht und dort frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 59-Jährigen zusammengeprallt. Dieser wurde leicht verletzt.