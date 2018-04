Bei einem schweren Unfall in der Nähe von Löhnberg ist eine Frau ums Leben gekommen. Vier Menschen wurden verletzt. Die Frau war zusammen mit ihrer Familie unterwegs.

Bild © picture-alliance/dpa

Ein 21-Jähriger war nach Angaben der Polizei am Sonntagvormittag nahe Löhnberg (Limburg-Weilburg) auf der L 3020 mit seinem Wagen ins Schleudern geraten. Erst schleuderte sein Auto gegen den Wagen eines 76-Jährigen, der leicht verletzt wurde. Dann prallte der Wagen des 21-Jährigen frontal gegen ein entgegenkommendes Auto.



Durch den Frontalzusammenstoß wurde der Meldung zufolge eine 44-Jährige im entgegenkommenden Auto so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Sie war zusammen mit ihrem 50 Jahre alten Ehemann und dem 19 Jahre alten Sohn unterwegs, beide kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Warum der Unfallverursacher ins Schleudern geraten war, ist laut Polizei noch unklar. Der junge Mann kam ebenfalls mit Verletzungen in eine Klinik. Laut Polizei waren mehrere Rettungswagen, die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz. Die L 3020 war noch am Nachmittag voll gesperrt.

