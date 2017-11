Bei einem Wohnhausbrand ist in Driedorf ein hoher Schaden entstanden. Das Dach wurde völlig zerstört, das Haus ist unbewohnbar. Vor der Rauchwolke wurde gewarnt.

Das Feuer brach am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr in dem Einfamilienhaus in Driedorf (Lahn-Dill) aus, wie ein Polizeisprecher hessenschau.de sagte. Der Brand breitete sich schnell aus und erfasste den kompletten Dachstuhl des eingeschossigen Hauses.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde bis 17 Uhr auch über Radiomeldungen gewarnt. Dann hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Bewohner habe das Haus rechtzeitig verlassen.

Das Haus ist unbewohnbar, das Dach wurde komplett zerstört. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Wodurch das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.