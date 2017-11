"Schwerer Diebstahl" in Heppenheim

Er ist riesengroß und feuerrot – und seit ein paar Tagen einfach weg: Unbekannte haben vom Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in Heppenheim einen Einsatz-Container gestohlen. Selbst die Polizei konnte die Diebe nicht abhalten.

Es ist schon ein im wahrsten Sinne des Wortes schwerer Diebstahl, der sich auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in Heppenheim ereignet hat: Unbekannte haben einen sechs Meter langen und gut zwei Meter hohen Einsatzcontainer gestohlen.

Der Container wird bei Großlagen als Büro für die Einsatzleitung verwendet. "Neben Stühlen und Tischen war darin eine kleine Küche sowie eine komplette Funkausrüstung", sagte Stadtbrandinspektor Werner Trares zu hessenschau.de.

An Polizei vorbei Richtung Autobahn

Bei Facebook startete die Feuerwehr einen Aufruf, um Hinweise über den Verbleib des Containers zu bekommen. Das knallrote Blech-Büro war am Wochenende vom Hof der Feuerwehr gestohlen worden. Vermutlich sei die Tat in den Abend- oder Nachtstunden passiert, mutmaßten die bestohlenen Einsatzkräfte. Dass sich in direkter Nachbarschaft die Polizeistation befindet, hielt die Diebe nicht von ihrer Tat ab.

Um das großformatige Diebesgut wegzuschaffen, müssen die Täter mit schwerem Gerät hantiert haben. "Dafür braucht man ein Spezialfahrzeug mit Haken, um den Container anzuheben", erklärte Trares. Trägerfahrzeug und Container kommen zusammen auf eine Gesamthöhe von vier Metern. Damit können nicht alle Unterführungen befahren werden. "Die Täter müssen direkt auf die Autobahn abgebogen sein", meinte der Stadtbrandinspektor.

Ähnlicher Fall in Nachbargemeinde

Außerdem berichtete er von einem ähnlich gewichtigen Diebstahl in einer Nachbargemeinde. Dort wurde vor einigen Tagen ein riesiger Bauschutt-Behälter gestohlen. "Der hat eine ähnliche Größenordnung wie unser Container", sagte Trares.

Sendung: hr3, 22.11.2017, 11.15 Uhr