"Eisenbahn-Reiner" ein Jahr nach dem Medien-Hype in der Frankfurter Fußgängerzone.

"Eisenbahn-Reiner" ein Jahr nach dem Medien-Hype in der Frankfurter Fußgängerzone. Bild © Tobias Lübben (hr)

Mancher hält den Obdachlosen Reiner Schaad für einen Helden: Weil er täglich in der Frankfurter Fußgängerzone seine Spielzeugeisenbahn aufbaut und sich auch vom Ordnungsamt nicht stoppen ließ. Ihm half auch ein Medien-Hype vor genau einem Jahr.

Reiner Schaad, in Frankfurt bekannt als "Eisenbahn-Reiner", ist immer noch da. Fast jeden Tag baut er in der Fußgängerzone im Stadtzentrum auf einer kleinen Decke eine Holzeisenbahn auf, umrahmt von Spielzeugautos und Plastikfigürchen. Außerdem hat er ein paar Zeitungsberichte ausgelegt, von vor einem Jahr, als "Eisenbahn-Reiner" Schlagzeilen machte.

Damals verfügte das Ordnungsamt, dass "Eisenbahn-Reiner" seinen angestammten Platz verlassen soll - oder zumindest seine über Jahre hinweg gesammelte und erweiterte Spielzeugeisenbahn, die ihm seinen Spitznamen verlieh. Beamte nahmen sie Schaad weg.

Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) begründete das mit einer fehlenden Sondernutzungserlaubnis und damit, dass "universelle Rechte" auch für "Eisenbahn-Reiner" gälten. Was folgte, war ein Shitstorm und eine, wenn nicht universelle, so doch bundesweite Solidaritätsbekundung für den damals 45 Jahre alten Obdachlosen. Viele Medien berichteten, viele schüttelten den Kopf über die Bürokraten im Ordnungsamt. Letztlich bekam Reiner Schaad die erforderliche Erlaubnis und durfte bleiben, wo er seit Jahren war.

Sein Jahr nach dem Hype? "Mal so, mal so"

Ein Jahr später können sich Passanten an die Aufregung um ihn erinnern und finden es gut, dass er immer noch da ist. "Die Stadt ist doch groß genug, für die großen Banker und so weiter. Da werden doch wohl die kleinen Leute hier auch noch Platz haben", sagt eine Frau, die ihren Namen nicht nennt. Gerhard Wächter, ein anderer Passant, bewundert Reiner Schaad dafür, dass er sich nicht habe vertreiben lassen: "Er hat gekämpft. Er ist ein Idol geworden für Frankfurt."

Reiner Schaad selbst ist der Ruhm offenbar nicht zu Kopf gestiegen. Wie denn das Jahr nach dem Medien-Hype gewesen sei? "Ja, es ging mal so, mal so", antwortet er knapp. Gleichwohl ist er auf das offizielle Papier der Stadt erkennbar stolz.

"Eisenbahn-Reiner" in der Frankfurter Innenstadt Bild © picture-alliance/dpa

Der Presse-Rummel habe ihn zwar bekannt gemacht, sagt Reiner Schaad, aber deshalb landeten nicht unbedingt mehr Münzen in seinem Spendenbecher. Auf jeden Fall habe er viel Zuspruch erhalten: "Die haben gesagt, dass die das gut finden, lass dich nicht unterkriegen. Die haben mir auch geholfen, die Leute."

Oberbürgermeister schaltete sich ein

Vor allem zwei Männer haben sich damals für "Eisenbahn-Reiner" stark gemacht: Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), der kaum eine Gelegenheit für publikumswirksame Aktionen auslässt, schaltete sich ein und sagte, das harte Vorgehen des Ordnungsamts passe nicht zur Stadt Frankfurt.

Und Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) stellte Reiner Schaad kurzerhand die geforderte Sondernutzungserlaubnis aus. Seitdem kann Schaad ganz offiziell seine Holzeisenbahn in der Fußgängerzone präsentieren. Allerdings nur innerhalb eines genau markierten Karrees, er soll auf keinen Fall Passanten stören. Dezernent Oesterling ist nach einem Jahr zufrieden: "Ich gehe dort öfter vorbei und stelle fest, er hält sich an die Auflage."

Zwar könne die Sondererlaubnis für Reiner Schaad jederzeit widerrufen werden, aber dazu sehe er keinen Anlass, sagt Oesterling mit Verweis auf das traditionell liberale Klima in der Stadt: "Ich glaube, das gehört eben auch zu Frankfurt, so wie die Banken: dass wir hier den einzigen staatlich lizenzierten Obdachlosen der Bundesrepublik haben."

Ordnungsdezernent hält Erlaubnis für falsch

Es gibt in dieser Geschichte aber auch einen Verlierer, und der heißt Markus Frank. Doch der Ordnungsdezernent hält die Aufregung um "Eisenbahn-Reiner" auch nach einem Jahr für verfehlt: "Die Genehmigung von meinem Kollegen (Oesterling, d. Red.) führt dazu, dass er jetzt konditioniert ist, jeden Morgen dort zu erscheinen, weil er ein bisschen was in seinen Becher bekommt."

Dadurch beraube man "Eisenbahn-Reiner" der Möglichkeit, ins normale gesellschaftliche Leben zurückzukehren und etwa mithilfe einer sozialen Organisation wieder in Arbeit zu kommen, findet Frank: "Ich persönlich glaube nicht, dass man Menschen hilft, wenn man ihnen Geld in den Becher wirft."