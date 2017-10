Trauer, Wut und ganz viel Gänsehaut: Der Schock über die Zerstörung des Goetheturms sitzt bei vielen noch immer tief. In den Reaktionen wird vor allem der Nostalgie-Faktor des Frankfurter Wahrzeichens spürbar.

Fassungslosigkeit bei Politikern und Bürgern in und um Frankfurt nach dem Brand des Goetheturms am Donnerstag. Auch auf hessenschau.de trauern viele Nutzer: "Heimat - das war für mich der Goetheturm!" schreibt User S. Faber, der inzwischen in Straßenhaus (Rheinland Pfalz) lebt. Für ihn und viele andere Menschen stand der Goetheturm für unzählige Kindheits- und Jugenderinnerungen:

francofurter @francofurter ich könnte heulen ein teil meiner Kindheit und meiner Kinder zerstört #Goetheturm

"Er (der Turm, Anm.d.Red.) ist für mich verbunden mit Tanz (…), mit Liebe, nächtlichen Ausflügen, Sachsenhäuser Pizza, Rotwein und tausend spinnerten Verrücktheiten im Angesicht der lichterflimmernden Stadt, mit Stolz auf meine geliebte Heimatstadt und Präsentation vor auswärtigen Besuchern, die ich die vielen Treppen empor schleppte", kommentiert Inge Schneider, geboren in Frankfurt-Fechenheim auf hessenschau.de. Sie ist eine von unzähligen Nutzern, für die der 43 Meter hohe Holzturm über Generationen hinweg eine feste Anlaufstelle darstellte.

Der Ausblick von ganz oben war in der Tat spektakulär:

Kine @Concordia80 Das war der Blick vom #Goetheturm letztes Jahr im Herbst. Traurig.

Selbst auf den wichtigsten Lebensstationen hat der Turm die Frankfurter begleitet: "Ich habe meinen Heiratsantrag am 1.5.2016 oben auf der Spitze bekommen - denn rund um den Goetheturm & auf dem Goetheturm haben wir uns kennengelernt. Für uns hat der Turm eine emotional große Bedeutung - zumal wir dieses Jahr am Hochzeitstag auch Fotos auf dem Turm und drumherum gemacht haben", schreibt Simone.

Klar ist deshalb: Die Frankfurter wollen ihren Turm zurück, und das so originalgetreu wie möglich: "Klare Ansage als gebürtiger 'von Dribbdebach': Neubau (mit Brand- und Objektschutz)", fordert Theodor Miltenberger aus Frankfurt-Unterliederbach.

Und das hat die Stadt Frankfurt auch schon zugesagt:

Frankfurt am Main @Stadt_FFM Wie eine Fackel brannte der #Goetheturm in der Nacht. Die gute Nachricht: Das Wahrzeichen Frankfurts wird wieder aufgebaut!

Bei der Suche nach den Tätern zeigt sich die Polizei Frankfurt derweil ungeahnt kreativ, ein gewisser Ärger ist auch hier zu spüren:

Worauf Facebook-Nutzerin Sandra Meyer zurück dichtet: "Habt dank für dies schöne Gedicht. Und schnappt ihn schnell, den Bösewicht."