Rätselhafter Fang in Bad Homburg

Was liegt in der Nähe des Reitstalls im Gras und ruht sich vom Springen aus? Weil es sich in Bad Homburg um kein Pferd handelte, schritten Polizei und Feuerwehr ein. Gelöst ist der Fall aber noch nicht.

Anruf einer aufmerksamen Frau bei der Polizei in Bad Homburg am Montagnachmittag: Sie beobachte gerade in unmittelbarer Nähe eines Reitstalles im Stadtteil Ober-Erlenbach ein Känguru. Gefahr sei aber nicht im Verzug: Das Tier verhalte sich ganz ruhig. Falls die Beamten der Streife, die herausfuhren, über die Beobachtungsgabe der Zeugin gewitzelt haben: Ein paar Minuten später wussten sie es besser.

Auf der Wiese saß tatsächlich ein Känguru, gerade einmal 70 Zentimeter groß und offenkundig unverletzt. Um es zu fangen, holten sich die Polizisten Verstärkung bei der Feuerwehr. Mehreren Männern gelang es so, dass Beuteltier gleich beim ersten Versuch einzufangen und in eine Tier-Transportbox zu stecken.

Bleibe gefunden

Aufgrund der eher geringen Körpergröße vermutet die Polizei, dass es sich um ein Wallaby handelt. Diese Känguru-Art ist wie seine größeren Artgenossen eigentlich in Australien beheimatet. Sie werden hierzulande häufig in Tierparks gehalten.

Wie das Wallaby auf die Wiese in Bad Homburg kam, ist der Polizei aber noch ein Rätsel. Für das Känguru fanden sie trotzdem rasch eine nahe liegende Bleibe: Der Reitstallbesitzer nahm es auf.