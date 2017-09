Ganz Frankfurt habe die Weltkriegsbombe entschärft, findet ein Stadtrat. Der Chef der Feuerwehr scherzt. Der Rettungsdienst-Leiter denkt an Haushaltsberatungen. Nur einem ist der Wirbel am Montag etwas zu groß.

Die Größe der Katastrophe, der Frankfurt am Tag zuvor entronnen ist, zeigt sich am Montag in der Turnhalle der Frankfurter Feuerwehr: Hunderte Stühle sind aufgereiht, das Podium umfasst acht Plätze. Das wirke alles etwas überdimensioniert, räumt die Feuerwehr ein. Aber man habe dieses Pressezentrum für den Fall vorgesehen, dass die Weltkriegsbombe explodiert.

Wie bekannt schraubten Entschärfer René Bennert und sein Kollege die Zünder aber erfolgreich aus dem 1,4-Tonnen-Sprengsatz. Und so berichtet nicht die Weltpresse über eine zerstörte Stadt, sondern Lokalpreporter hören wie Polizei, Feuerwehr und Stadt den Bürgern und sich gegenseitig danken.

Wut, Dank und bedrückende Momente

1.200 Krankentransporte, Kaffee für Polizisten am Straßenrand, 1.300 Tweets von Polizei und Feuerwehr. "Ein großer Teil von Frankfurt hat diese Bombe entschärft, weil viele einen Beitrag geleistet haben", sagt Stadtrat Markus Frank (CDU) in der Pressekonferenz. Die Polizei berichtet, die befürchteten Einbrüche oder Unfälle auf den Zufahrtsstraßen habe es nicht gegeben.

Wut herrscht über jene, die den Einsatz behinderten - und nun strafrechtlich verfolgt werden sollen. Und dass es für manche Menschen auch ohne Explosion ein bedrückender Tag war, macht Rettungsdienst-Chef Leo Latasch deutlich, als er vom psychoszialem Beratungsteam berichtet, dass sich um jene Menschen kümmerte, bei denen Kriegserinnerungen hochkamen.

"Danach den Verwaltungskram"

Ansonsten wird gescherzt in der Turnhalle: Feuerwehrchef Reinhard Ries berichtet, wie der Fund der Bombe in seine Urlaubspläne rasselte. "Die Bombe hat dann für Bombenstimmung gesorgt", sagt er. Rettungsdienst-Leiter Latasch will den als perfekt gelobten Ablauf schon in kommunalpolitisches Kapital verwandeln. Er hoffe, angesichts der Leistung werde nun weniger gefeilscht, wenn die Rettungsdienste mal Geld brauchten.

Schon bald könnt es banalen Streit um die Kosten vom Sonntag geben. Stadtrat Frank sagt, man habe die Devise ausgegeben: "Danach machen wir den Verwaltungskram." Nun ist danach - und Frank will in den nächsten Tagen mit dem hessischen Finanzministerium Gespräche aufnehmen.

Entschärfer googelt nicht

Als nach all den Berichten und Dankesworten über Straßensperren und Transporte Entschärfer René Bennert ans Mikrofon darf, lacht er: "Wir mussten nur noch die Bombe entschärfen." Er sagt auch, in Frankfurt lägen sicher noch mehr Bomben im Boden. Dem Trubel um seine Person kann Bennert nicht viel abgewinnen. Das sei wohl ein wenig übertrieben, sagt er, er habe darum noch nicht gegoogelt, was über den Einsatz berichtet worden sei.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 04.09.2017, 19.30 Uhr