Auf ihn kommt es an: Feuerwerker Rene Bennert (re.) ist mit der Bombenentschärfung betraut.

Auf ihn kommt es an: Feuerwerker Rene Bennert (re.) ist mit der Bombenentschärfung betraut. Bild © picture-alliance/dpa

Entschärfung der Weltkriegsbombe in Frankfurt

Erst gab es lange Ärger mit renitenten Anwohnern, jetzt geht es ganz schnell: Kurz nach dem Beginn der Entschärfung der Weltkriegsbombe ist der erste Zünder entfernt worden.

Mit rund zweieinhalb Stunden Verspätung begann am Nachmittag die Entschärfung der Weltkriegsbombe im Frankfurter Westend. "Alles ist menschenleer. Auch der Hubschrauber hat festgestellt, dass keiner mehr in der Evakuierungszone ist", sagte Polizeipräsident Gerhard Bereswill um 14.30 Uhr im hr-fernsehen.

Die Polizei twitterte eine knappe halbe Stunde später: "1. Zünder ist erfolgreich ohne Zwischenfälle entfernt worden!" Insgesamt müssen die Experten des Kampfmittelräumdienstes drei Zünder aus dem 1,8-Tonnen-Sprengsatz herausdrehen. Sollte alles glatt laufen, könnten die Arbeiten am frühen Abend, etwa gegen 19.30 Uhr, abgeschlossen sein.

Zuvor hatten sich Polizei und Feuerwehr noch empört über das Verhalten einiger renitenter Anwohner gezeigt, die das Gebiet nicht wie vorgeschrieben geräumt hatten. Mindestens ein Anwohner sei in Gewahrsam genommen worden, weil er seine Wohnung nicht freiwillig verlassen hatte, sagte Bereswill. Die Feuerwehr habe die uneinsichtige Person mit einer Drehleiter über den Balkon rausholen müssen. Zwei kleinere Gruppen hätten sich geweigert, aus dem Sperrgebiet zu gehen.

Oberbürgermeister lobt Hilfsbereitschaft

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) zeigte sich erfreut über den Ablauf der Evakuierungsmaßnahmen und die Hilfsbereitschaft der Frankfurter: "Die Stadt ist zusammengerückt", sagte er im hr-fernsehen, es sei eine "Welle der Solidarität". Er lobte auch die gute Zusammenarbeit von Rettungskräften, Polizei und Feuerwehr: "Da ging kein Blatt dazwischen", sagte Feldmann.

Weitere Informationen Liveticker hessenschau.de berichtet den ganzen Tag im Ticker von der Evakuierung und Entschärfung [zum Liveticker] Ende der weiteren Informationen

Ursprünglich wollten die Experten um 12 Uhr damit beginnen, die Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich zu machen. In der umfangreichsten Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik hatten knapp 70.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Der Blindgänger war bei Bauarbeiten im Frankfurter Westend gefunden worden.

"Die ganze Maschinerie angehalten"

"Ich kann nur hoffen, dass dies rechtliche Folgen hat", sagte der Chef der Frankfurter Feuerwehr, Reinhard Ries, sichtlich verärgert. "Wenn jemand am Fenster steht und winkt, ist das für mich Vorsatz." Er sprach von einer Mischung aus "Ignoranz und Dummheit". Ries kündigte an: "Das wird Konsequenzen haben. Sie müssen für den Einsatz und Folgekosten haften."

"Wegen weniger als einem Dutzend Leuten ist jetzt die ganze Maschinerie angehalten." Seit Beginn der Evakuierung hätten Polizei und Rettungskräfte einen super Job gemacht "und diese Herrschaften verhageln uns alles".

Anwohner hatten sich versteckt

Auch Polizeichef Bereswill war sauer: "Das ist ärgerlich, weil eine ganze Stadt davon betroffen ist, und einige den Eigensinn über das Allgemeinwohl gestellt haben - meiner Meinung nach eine Ungeheuerlichkeit." Einige Anwohner hätten sich zunächst versteckt und dann doch Angst bekommen und die Polizei gerufen.

Länger als erwartet dauerte es am Sonntag auch, hilfsbedürftige Menschen aus der Zone zu bringen. Das sei "super ärgerlich und super aufwendig" gewesen, sagte ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr. Polizei und Rettungskräfte hätten am Morgen ausreichend Zeit und Kapazitäten gehabt, Hilfsbedürftige zu transportieren, man habe aber nichts von ihnen gewusst. "Erst wenn keine Meldungen mehr ankommen, können wir den Raum freigeben."

In der umfangreichsten Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik hatten knapp 70.000 Menschen in Frankfurt ihre Wohnungen verlassen müssen, damit eine mehr als 1,8 Tonnen schwer Weltkriegsbombe entschärft werden kann.

Feldmann: "Man braucht ein Quäntchen Glück"

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sprach im hr-fernsehen von einer logistischen Meisterleistung der Einsatzkräfte. Er dankte auch den Frankfurter Bürgern, "die das mit großer Gelassenheit aufgenommen haben". Vor der geplanten Entschärfung hat Feldmann großen Respekt: "Es braucht ein Quäntchen Glück. Ich vertraue den Profis, aber man hat nicht die letztmögliche Garantie."

Für die Entschärfung der 1,8-Tonnen-Bombe sind vier Stunden vorgesehen. Jetzt kommt es auf diese beiden Männer an: Dieter Schwetzler und René Bennert vom Kampfmittelräumdienst sollen die Weltkriegsbombe unschädlich machen.

Nach der Entschärfung soll die Sperrzone für alle anderen wieder freigegeben werden: Zunächst für Fußgänger, danach soll der ÖPNV so schnell wie möglich den Betrieb wieder aufnehmen. Wann genau der Straßenverkehr wieder freigegeben wird, ist noch unklar, laut Feuerwehr jedoch so bald wie möglich.

Weitere Informationen hr-Berichterstattung am Sonntag Auch der hr muss sein Gelände komplett räumen. Die Berichterstattung über Evakuierung und Bombenentschärfung ist aber gewährleistet. Dazu weicht der hr auf die Studios in Kassel, Wiesbaden und Darmstadt aus. Außerdem sind in Frankfurt Übertragungswagen im Einsatz.

Liveticker und Livestream bei hessenschau.de ab dem frühen Sonntagmorgen.

Das hr-fernsehen sendet am Sonntag seit 6 Uhr ein Sonderprogramm aus dem Übertragungswagen in Frankfurt.

sendet am Sonntag seit 6 Uhr ein Sonderprogramm aus dem Übertragungswagen in Frankfurt. Stets aktuelle Infos über die Lage in Frankfurt bietet auch der Hörfunk. hr-iNFO beginnt am Sonntag um 6 Uhr mit seinem Live-Programm. Gesendet wird aus dem Studio in Kassel. Von dort präsentieren erstmals in ihrer Geschichte hr1, hr3 und hr4 ein gemeinsames Programm. Ende der weiteren Informationen

Für den Tag der Bombenentschärfung wurden zwei Hallen auf dem Frankfurter Messegelände, die Jahrhunderthalle und die Fraport-Arena im Stadtteil Höchst vorbereitet: Hier gab es Platz für knapp 7.000 Menschen, doch so viele kamen bei Weitem nicht. In der Messehalle etwa hatten sich am Mittag nur gut 300 Menschen eingefunden.

Weitere Informationen Service für betroffene Bürger Bürgertelefon: 069/212111

Alternativ zum Bürgertelefon für Fragen rund um die Evakuierung: 115 (Sa. und So., 8-18 Uhr)

Infotelefon Bürgerhospital: 069/1500-5929 (Patienten), 069/1500-5930 (Schwangere)

Infotelefon Marienkrankenhaus: 069/79390

Feuerwehr hier , Polizei hier . Ende der weiteren Informationen