Polizeieinsatz in Eppstein

Ein 67-jähriger Mann soll in Eppstein seine Mitbewohnerin mit einer Waffe bedroht haben. Er konnte festgenommen werden.

Großeinsatz am Mittwochmorgen in Eppstein (Main-Taunus): Eine 52 Jahre alte Frau alarmierte gegen 8 Uhr die Polizei. Sie gab an, dass ihr 67 Jahre alter Mitbewohner sie mit einer Schusswaffe bedrohe, wie die Beamten mitteilten.

Festnahme lief reibungslos

Polizisten sicherten daraufhin mit mehreren Streifenwagen das Areal rund um die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Der Frau gelang kurz darauf die Flucht, woraufhin die Beamten in die Wohnung eindrangen. Dort ließ sich der 67-Jährige widerstandslos festnehmen.

Laut Polizei war der Mann betrunken. In der Wohnung wurde eine nicht geladene Schreckschusswaffe gefunden und sichergestellt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

