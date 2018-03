Im Revisionsprozess um ein totes Vermieter-Ehepaar sind die Angeklagten erneut weitgehend freigesprochen worden. Vater und Sohn hatten gestanden, das Paar getötet und unter einem Misthaufen versteckt zu haben – aus Notwehr.

Die Tat an sich hatten der 63-Jährige und sein 33 Jahre alter Sohn nie bestritten: Im Streit um Mietschulden hatten die beiden Angeklagten im Juni 2014 in Maintal (Main-Kinzig) ihr Vermieter-Ehepaar getötet. Allerdings handelte der Vater in Nothilfe, wie das Landgericht Hanau am Freitag urteilte. Auch den in Notwehr handelnden Sohn befanden die Richter in dem Revisionsverfahren für nicht schuldig.

Damit bestätigte das Gericht ein früheres Urteil. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hatte die Freisprüche gegen die beiden Angeklagten vom August 2015 wegen Lücken, Ungenauigkeiten und missverständlichen Formulierungen aufgehoben.

Mit Messer und Beil attackiert

Der Tat auf einem früheren Reiterhof in Maintal soll ein handfester Streit vorausgegangen sein. Der 33-Jährige hatte bereits im ersten Verfahren erklärt, dass er von dem 57-jährigen Vermieter mit einem Messer angegriffen worden sei. Er habe sich dann zur Wehr gesetzt und aus Angst um sein Leben immer wieder mit einem Messer zugestochen. Insgesamt waren 17 Stiche an der Leiche gezählt worden.

Der Vater hatte nach Darstellung der Verteidigung in den Kampf eingegriffen. Die Frau des Vermieter-Paares habe seinen Sohn mit einem Beil attackiert. Als der Vater auch von den Hunden des Paares angegriffen worden sei, habe er geschossen. Die Frau traf ein tödlicher Schuss aus zwei Metern Entfernung.

Leichen in Misthaufen gefunden

Aus Angst, dass ihnen niemand diesen Tatablauf glaube, hätten sie die Toten dann versteckt und Spuren verwischt, hatten die beiden Angeklagten im Prozess erklärt. Die Leichen waren erst nach langer Suche unter einem Misthaufen gefunden worden.

Der Vater erhielt im neuen Verfahren wegen unerlaubten Waffenbesitzes eine Strafe von acht Monaten. Die hat er allerdings schon in der Untersuchungshaft abgesessen. Staatsanwaltschaft und Nebenklage kündigten an, das Urteil auch diesmal nicht akzeptieren zu wollen und Rechtsmittel einzulegen. Die beiden Angeklagten sollen laut Gericht für ihre Haftzeit finanziell entschädigt werden.

Sendung: hr-iNFO, 16.03.2018, 16:00 Uhr