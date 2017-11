Stromausfall in Wiesbaden nach einem Brand in einem Umspannwerk

Stromausfall in Wiesbaden nach einem Brand in einem Umspannwerk Bild © picture-alliance/dpa

In Teilen von Wiesbaden ist am Samstagabend für zwei Stunden der Strom ausgefallen. Ursache war wieder ein Kurzschluss in einem Umspannwerk. Es ist der zweite Stromausfall innerhalb weniger Tage.

In Wiesbaden ist am Samstagabend das zweite Mal innerhalb von wenigen Tagen der Strom ausgefallen. Nach knapp zwei Stunden war das Problem behoben. Betroffen waren der Stadtteil Delkenheim sowie Teile von Nordenstadt. Die Ursache war ein Kurzschluss in einem Umspannwerk in der Mainzer Straße. Ein Sprecher des Stromversorgers ESWE sagte hessenschau.de, der Stromausfall sei gegen 18 Uhr eingetreten.

Karina⚽ @karina_eggert Stromausfall in der ganzen Stadt. Leere Regale Brotregale im Supermerkt und nur noch Notbeleuchtung. Krass #Wiesbaden #Stromausfall

Die Feuerwehr war noch nachdem der Strom wieder floss vor Ort im Umspannwerk im Einsatz. Der Stromausfall führte auch zu einem Brand bei einem Biomasse-Heizkraftwerk, den die Feuerwehr aber schnell löschen konnte. Ansonsten habe es keine Einsätze gegeben, sagte ein Feuerwehr-Sprecher hessenschau.de. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Stromausfällen innerhalb weniger Tage sei zunächst nicht zu erkennen, sagte er, weil zwei verschieden Umspannwerke betroffen waren.

Bereits am Donnerstag war in der Landeshauptstadt großflächig der Strom ausgefallen, Ursache war ein Kurzschluss in einem Umspannwerk. Auch viele Ampeln waren ausgefallen und behinderten den Verkehr.