"Die Polizei schlägt immer Leute": Mit diesen Rufen soll ein 19-Jähriger in Frankfurt einen Menschenauflauf ausgelöst und damit die Rettung eines Mannes behindert haben. Die Polizei prüft nun mögliche Konsequenzen für die Störenfriede.

Zwei Tage nach der von einer Menschenmenge behinderten Rettungsaktion an der Konstablerwache in Frankfurt hat die Polizei weitere Details bekanntgegeben. So soll der später vorläufig festgenommene 19 Jahre alte Mann mit Rufen wie "Die Polizei schlägt immer Leute" die Aufmerksamkeit der Schaulustigen auf sich gezogen haben. Dies habe dazu geführt, dass immer mehr Personen zu der bereits bestehenden Menschenmenge hinzustießen und so die Rettungsmaßnahmen erschwerten, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Polizei prüft juristisches Vorgehen

Unter den Störenfrieden waren vor allem polizeibekannte Menschen, die sich regelmäßig an der Konstablerwache aufhalten. Die Polizei prüft nun mögliche Konsequenzen. Nach Angaben eines Sprechers könnten rechtliche Schritte gegen Einzelne eingeleitet werden. Auch die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft fordert hartes Durchgreifen. Die Täter sollten den erst kürzlich eingeführten Schutzparagrafen für Polizisten und Rettungskräfte zu spüren bekommen, sagte ein Sprecher. Dieser sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor.

An der Konstablerwache war am Montag ein 19 Jahre alter Mann kollabiert und musste von Sanitätern reanimiert werden. Allerdings wurden die Rettungskräfte "massiv von der Menschenmenge bei ihrer Arbeit behindert", sagte eine Polizeisprecherin hessenschau.de. Die Sanitäter seien von den 50 bis 60 Personen aktiv an der Ausübung ihrer Reanimierungsmaßnahmen gestört worden. "Die Personen seien so nah an den Bewusstlosen herangetreten, dass die Sanitäter zunächst nicht reanimieren konnten", ergänzte die Polizeisprecherin: "Sie haben keinen Respekt gezeigt. Hier ging es um Leben oder Tod."

Erst als weitere Polizisten zur Unterstützung eintrafen, konnte der 19-Jährige ungestört reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Grüttner: Inakzeptabel und lebensgefährlich

Auch Sozialminister Stefan Grüttner ist entsetzt. "Es ist inakzeptabel und gefährdet Menschenleben, wenn Einsatzkräfte im Notfall behindert werden", sagte der CDU-Politiker.

Der 19 Jahre alte Störenfried war vorläufig festgenommen worden, ist aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Bislang sei er polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten, so die Polizei. Aktuell werde geprüft, ob beziehungsweise welche Tatbestände in dieser Angelegenheit vorliegen.

Opfer soll kurz vorher Scheibe eingeschlagen haben

Dagegen war das gleichaltrige Opfer kurz vor seinem Zusammenbruch kriminell in Erscheinung getreten. Er soll ersten Ermittlungen zufolge unweit der Konstablerwache ein Schaufenster eingeschlagen haben. Wenig später brach der offenbar drogenabhängige Mann dann zusammen und löste letztlich einen größeren Polizeieinsatz aus.

Mit acht Streifen war die Polizei vor Ort, um die immer größer werdende Menschenmenge in den Griff zu kriegen. Zuvor hatten die Beamten vergeblich versucht, die Schaulustigen zu beruhigen. Dabei wurde auch ein Beamter geschubst. Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft verurteilte die Behinderung der Einsatzkräfte "auf das Schärfste".

