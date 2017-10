Nach zwei Tagen Unterbrechung erhalten die Menschen in Frankfurt-Goldstein wieder Fernwärme. Versorger Mainova hat ein undichtes Rohr repariert. Jedoch sorgt ein zweites Leck dafür, dass Bewohner von zwei Stadtteilen weiter im Kalten sitzen.

Nach dem Ausfall der Fernwärme im Westen Frankfurts hängt der erste Stadtteil seit Montagmittag wieder am Netz. "Die Versorgung von Goldstein steht wieder", sagte eine Sprecherin des städtischen Versorgers Mainova zu hessenschau.de. Die Heizungen und die Warmwasserbereitung waren dort zwei Tage lang ausgefallen. Ein Rohr unter der A5 in Niederrad war gebrochen. Der Schaden wurde am Samstag gegen 10 Uhr entdeckt.

Betroffen von dem Ausfall der Fernwärme waren auch die Stadtteile Schwanheim und Nied - und sie sind es trotz der Reparatur des undichten Rohrs noch, wie die Mainova-Sprecherin sagte. Denn in der Blockstation Goldstein sei der Reparaturtrupp auf ein zweites Leck gestoßen. Dies müsse nun gestopft werden, was mindestens bis Montagabend dauere. Die Wohnungen in 250 Häusern blieben bis dahin unbeheizt. Wie viele Menschen dort leben, wusste die Sprecherin nicht.

Ursache für Lecks unklar

Warum das Versorgungsrohr an den beiden Stellen brach, hat die Mainova noch nicht herausgefunden. Das Leck in Niederrad tat sich unter der Ausfahrt der A5 in Fahrtrichtung Norden auf. Das Versorgungsunternehmen hoffte zunächst, die Leitung schnell reparieren zu können. "Aber es gestaltete sich schwieriger als erwartet, weil das Rohr in fünf Metern Tiefe liegt", sagte die Sprecherin. Aus dem Leck sei heißer Dampf aufgestiegen. Das Wasser in der Leitung hat 130 Grad.

Fremdeinwirkung als Bruchursache schließt die Mainova aus. Es habe keine Bauarbeiten in der Nähe des Fernwärmerohrs gegeben. Die A5-Ausfahrt in Richtung Norden in Niederrad war während der Reparaturarbeiten nur eingeschränkt befahrbar.

Sendung: hr1, 23.10.2017, 6.45 Uhr