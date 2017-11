zum Artikel Polizei schließt Serientäter nicht aus : Wieder Kita in Frankfurt angezündet

Frankfurt: Die Serie von Brandstiftungen in Frankfurt geht weiter: Zum zweiten Mal in kurzer Zeit ist an einer Kindertagestätte in der Stadt ein Feuer gelegt worden. Die Polizei sieht einen Zusammenhang mit dem Brand des Goetheturms und weiteren Vorfällen.