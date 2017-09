Ein Biss mit Folgen: Vor einem Jahr hatte ein Esel in Schlitz einen karottenfarbenen Luxuswagen beschädigt. Nun entschied ein Gericht, dass die Halter des Vierbeiners für den Lackschaden aufkommen müssen.

Das Landgericht Gießen ist überzeugt, dass Esel "Vitus" im vergangenen September in Schlitz (Vogelsberg) zweimal in das Heck des Wagens gebissen und so einen Schaden von 5.800 Euro verursacht hatte. Das teilte ein Sprecher am Donnerstag mit.

Damit war die Klage des Autobesitzers erfolgreich. Er war bislang auf den Kosten für die Reparatur sitzengeblieben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Sportwagen mit Mohrrübe verwechselt?

Laut Aussage des McLaren-Fahrers hatte er seinen Wagen - Neupreis 310.000 Euro - dicht an der Weide abstellen wollen, als der Esel auf einmal hinter ihm auftauchte und mehrmals an der teuren Sonderlackierung und an Karbonteilen am Heck knabberte. "Der Vierbeiner vermutete wohl, dass an der Weide eine überdimensionale Mohrrübe liege", orakelte die Polizei damals.

Der Schaden am Lack des McLaren. Bild © Markus Zahn

Der Sportwagenfahrer wollte Kosten für die Reparatur von den Eselhaltern erstattet bekommen. Aber die stellten sich zunächst stur und sagten, er hätte mit seinem Wagen nicht so nah an die Koppel heran fahren sollen.