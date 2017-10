Bauarbeiter haben im Frankfurter Gallus-Viertel eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie wird in der Nacht zum Freitag entschärft. Bis dahin dürfen hunderte Menschen ihre Wohnungen nicht mehr betreten.

Bei Bauarbeiten ist in Frankfurt am Donnerstagnachmittag eine 50-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie sollte ab 23 Uhr entschärft werden. Die Polizei rechnet damit, dass die Entschärfung des mit zwei Zündern ausgestatteten Sprengkörpers etwa zwei bis drei Stunden dauert.

Zunächst muss die Polizei alle Häuser im Radius von 100 Metern rund um den Fundort in der Knorrstraße evakuieren. Um 21 Uhr begannen die Evakuierungsmaßnahmen. Betroffen sind Anwohner in der Knorrstraße und der Idsteiner Straße zwischen Hufnagelstraße und Eisenbahnbrücke/Günderrodestraße.

Der Evakuierungsradius im Frankfurter Gallusviertel Bild © Feuerwehr Frankfurt

Straßensperrungen im Umfeld von 300 Metern

Im weiteren Umfeld von 300 Metern sollten die Straßen und Plätze zwar frei von Personen sein, doch dort konnten die Anwohner in ihren Häusern bleiben. Die Straßen werden entsprechend gesperrt.

Hiervon sind weitere Bereiche rund um die Idsteiner Straße betroffen, sowie die Stephensonstraße, die Kriegkstraße, die Hattersheimer Straße sowie der Bereich zwischen Europallee und Frankenallee, ferner Teile der Günderrodestraße, der Koblenzer Straße, der Kölner Straße und der Hellerhofstraße.

Notunterkunft im Bürgerhaus

Von der Evakuierung betroffene Menschen können in das Bürgerhaus der Saalbau an der Frankenallee 111 kommen. Dort werden sie bis zum Ende der Entschärfung betreut und versorgt. Mobilitätseingeschränkte Menschen können den Polizeinotruf 110 wählen oder bei der Feuerwehr anrufen (069/490001), um dorthin gebracht zu werden. Dort erhalten die Menschen auch Auskunft, ob sie von der Evakuierung betroffen sind.

S-Bahnen werden umgeleitet

Auswirkungen hat der Bombenfund auch auf den Nahverkehr: Wie der RMV per Twitter mitteilte, wird die Strecke "Frankfurt-West" nach "Frankfurt-Galluswarte" ab 23 Uhr gesperrt. S-Bahnen der Linien 3 und 4 werden umgeleitet, es entfallen die Haltestellen "West", "Messe" und "Galluswarte".



Die S5 aus Friedrichsdorf kommend wendet in Rödelheim, die S6 aus Friedberg kommend wendet am Halt "Frankfurt-West". Die Streckensperrung wird voraussichtlich bis Betriebsschluss in der Nacht zum Freitag bestehen bleiben.

Immer wieder Bombenfunde

Immer wieder werden in Hessen Weltkriegsbomben bei Bauarbeiten oder gezielten Suchmaßnahmen entdeckt. Erst Anfang September mussten mehr als 60.000 Anwohner nach dem Fund einer 1,8 Tonnen schweren Bombe in Frankfurt ihre Wohnungen verlassen. Es war die größte Evakuierungsmaßnahme der deutschen Nachkriegsgeschichte. Wenige Wochen später wurden Teile der A3 nahe dem Flughafen nach einem Bombenfund gesperrt.

Sendung: hr-iNFO, 26.10.2017, 19 Uhr